Украина в топ-5: Меркушина выдала фантастическую стрельбу и вырвала результат на Кубке IBU

Уверенный старт и борьба за лидерство

Программу соревнований в Шушене открывал классический микст. Тренерский штаб "сине-желтых" выставил на гонку состав в составе Артема Тищенко, Дениса Насика, Валерии Дмитренко и Анастасии Меркушиной.

Начал эстафету Артем Тищенко. Благодаря почти безупречной стрельбе - лишь один промах на втором рубеже - он передал смену пятым.

Денис Насыко, который выступал на втором этапе, использовал четыре дополнительных патрона, однако не позволил команде выпасть из первой пятерки.

Ротация позиций и решающая скорость Меркушиной

Валерия Дмитренко, которая приняла эстафету третьей, отличилась идеальной точностью, закрыв все мишени без дополнительных выстрелов.

Несмотря на это, из-за преимущества соперниц в скорости на дистанции, она завершила свой этап на пятой позиции, хотя на определенном отрезке поднималась на четвертую строчку.

Судьбу итогового результата решила Анастасия Меркушина. На финальном этапе украинка продемонстрировала феноменальную скорость работы на огневом рубеже.

После одной ошибки на "лежке" Анастасия молниеносно отработала последнюю стрельбу, потратив на нее лишь 29.4 секунды.

Это позволило ей опередить представительницу Италии и зафиксировать четвертый итоговый результат для Украины.

Результаты гонки

Победу праздновала сборная Франции, которая оказалась быстрее австрийцев и немцев.

Украина завершила гонку без штрафных кругов, использовав девять дополнительных патронов.