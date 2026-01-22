Украина с рекордом Мандзина стартовала на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира

Старт без Пидручного

Украину в этой дисциплине представляли пятеро спортсменов. Лидер команды Дмитрий Пидручный пропускает этап - накануне Олимпиады он отправился на подготовительный сбор в австрийский Обертиллиах.

Таким образом в заявку "сине-желтых" вошли Богдан Борковский, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

Стоит отметить, что этап в Новом Месте проходит в отсутствие ряда звезд мирового биатлона - в частности, почти в полном составе его пропускают сборные Норвегии и Германии.

Как выступили украинцы

Лучший результат среди представителей Украины показал Виталий Мандзин. Он чисто отработал первый рубеж лежа, однако допустил три промаха на следующих стрельбах. Решающим стал заключительный рубеж, который украинец прошел без промахов и завершил гонку на 15-й позиции, повторив свой лучший результат в сезоне-2025/26.

Также в зачетной зоне финишировал Тарас Лесюк, который с двумя промахами завершил гонку на 36-й позиции. Другие украинцы выступили неудачно и не смогли попасть в топ-50.

Доминирование сборной Франции

Победителем гонки стал француз Эрик Перро, который безошибочно отработал на стрельбе и показал лучшее время. Его соотечественник Эмильен Жаклен финишировал вторым, а тройку призеров замкнул итальянец Лукас Гофер. В целом французская команда доминировала в гонке: четыре ее представителя вошли в топ-10.

Результаты короткой индивидуальной гонки:

Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0+0) - 36.30.6 Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+0+0) +41.8 Лукас Гофер (Италия, 0+0+0+0+0) +54.1 Оскар Ломбардо (Франция, 0+1+0+0+0) +1:46.2 Мартин Невланд (Норвегия, 0+0+0+0+0) +1:57.9

...15. Виталий Мандзин (Украина, 0+2+1+1+0) +3:17.9

...36. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+0) +4:17.9

...55. Антон Дудченко (Украина, 0+1+2+0) +5:36.2

...59. Богдан Цымбал (Украина, 1+0+1+1+1) +6:03.4

...86. Богдан Борковский (Украина, 1+1+4+1) +7:56.6

Расписание гонок этапа и где смотреть

Шестой этап Кубка мира проходит в Новом Месте с 22 по 25 января. В его программу вошли короткие индивидуальные гонки, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также масстарты.

Расписание следующих гонок этапа:

23 января

19:15. Короткая индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины

24 января

14:15. Одиночная смешанная эстафета

16:15. Смешанная эстафета

25 января

16:15. Масстарт, 15 км, мужчины

19:15. Масстарт, 12,5 км, женщины

Все гонки Кубка мира транслируются вживую на сайте и телеканале "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".