Украина с рекордом Мандзина стартовала на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира

Заключительный этап Кубка мира по биатлону перед Олимпийскими играми-2026 начался в чешском Новом Месте короткой мужской индивидуальной гонкой на 15 км.
О том, кто победил в гонке и как выступили отечественные биатлонисты - рассказывает РБК-Украина.
Украину в этой дисциплине представляли пятеро спортсменов. Лидер команды Дмитрий Пидручный пропускает этап - накануне Олимпиады он отправился на подготовительный сбор в австрийский Обертиллиах.
Таким образом в заявку "сине-желтых" вошли Богдан Борковский, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.
Стоит отметить, что этап в Новом Месте проходит в отсутствие ряда звезд мирового биатлона - в частности, почти в полном составе его пропускают сборные Норвегии и Германии.
Лучший результат среди представителей Украины показал Виталий Мандзин. Он чисто отработал первый рубеж лежа, однако допустил три промаха на следующих стрельбах. Решающим стал заключительный рубеж, который украинец прошел без промахов и завершил гонку на 15-й позиции, повторив свой лучший результат в сезоне-2025/26.
Также в зачетной зоне финишировал Тарас Лесюк, который с двумя промахами завершил гонку на 36-й позиции. Другие украинцы выступили неудачно и не смогли попасть в топ-50.
Победителем гонки стал француз Эрик Перро, который безошибочно отработал на стрельбе и показал лучшее время. Его соотечественник Эмильен Жаклен финишировал вторым, а тройку призеров замкнул итальянец Лукас Гофер. В целом французская команда доминировала в гонке: четыре ее представителя вошли в топ-10.
Результаты короткой индивидуальной гонки:
Шестой этап Кубка мира проходит в Новом Месте с 22 по 25 января. В его программу вошли короткие индивидуальные гонки, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также масстарты.
Расписание следующих гонок этапа:
23 января
24 января
25 января
Все гонки Кубка мира транслируются вживую на сайте и телеканале "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".
