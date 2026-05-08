Украина возвращается в элиту? Сборная выиграла ключевую битву и ждет подарка от Литвы

19:09 08.05.2026 Пт
2 мин
Украина уже сегодня может выйти в элиту: что должно произойти
aimg Екатерина Урсатий
Сборная Украины по хоккею (фото: fhu.com.ua)

Сборная Украины по хоккею одержала стратегическую победу над командой Японии в заключительном туре чемпионата мира в Дивизионе IA. Результат позволил подопечным Дмитрия Христича подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Ход матча

Начало встречи сложилось для украинцев непросто: на 11-й минуте Мураками вывел японцев вперед.

Однако "сине-желтые" организовали стремительный камбэк еще до завершения первого периода.

В течение четырех минут шайбы Александра Пересунько, Алексея Дахновского и Даниила Трахта обеспечили Украине комфортное преимущество.

Вторая и третья двадцатиминутки прошли в вязкой борьбе без забитых голов, что зафиксировало финальный счет 3:1 в пользу украинской сборной.

Это первая победа Украины над Японией на официальном уровне за последние 14 лет. Предыдущая серия неудач против "самураев" насчитывала 8 матчей подряд.

Турнирные перспективы

Благодаря этой победе Украина набрала 10 очков и гарантировала себе место в топ-3 дивизиона.

Судьба путевки в элитный дивизион (ТОП-12 мирового хоккея) теперь зависит от результата матча между Польшей и Литвой.

Сценарии для сборной Украины:

  • Если Польша не выиграет у Литвы в основное время - Украина занимает второе место и выходит в элиту.

  • В случае победы поляков в основное время, украинцы останутся с "бронзой" дивизиона.

Турнирная таблица (по состоянию на сейчас):

  1. Казахстан - 13 очков (5 матчей) - вышел в элиту
  2. Украина - 10 очков (5)
  3. Франция - 8 очков (5)
  4. Польша - 7 очков (4)
  5. Япония - 2 очка (5)
  6. Литва - 2 очка (4)

Напомним, что нынешний чемпионат в Дивизионе IA предусматривает выход двух лучших команд в высший дивизион мирового первенства.

