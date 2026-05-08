Украина возвращается в элиту? Сборная выиграла ключевую битву и ждет подарка от Литвы

Сборная Украины по хоккею одержала стратегическую победу над командой Японии в заключительном туре чемпионата мира в Дивизионе IA. Результат позволил подопечным Дмитрия Христича подняться на вторую строчку турнирной таблицы.
Начало встречи сложилось для украинцев непросто: на 11-й минуте Мураками вывел японцев вперед.
Однако "сине-желтые" организовали стремительный камбэк еще до завершения первого периода.
В течение четырех минут шайбы Александра Пересунько, Алексея Дахновского и Даниила Трахта обеспечили Украине комфортное преимущество.
Вторая и третья двадцатиминутки прошли в вязкой борьбе без забитых голов, что зафиксировало финальный счет 3:1 в пользу украинской сборной.
Это первая победа Украины над Японией на официальном уровне за последние 14 лет. Предыдущая серия неудач против "самураев" насчитывала 8 матчей подряд.
Благодаря этой победе Украина набрала 10 очков и гарантировала себе место в топ-3 дивизиона.
Судьба путевки в элитный дивизион (ТОП-12 мирового хоккея) теперь зависит от результата матча между Польшей и Литвой.
Сценарии для сборной Украины:
Если Польша не выиграет у Литвы в основное время - Украина занимает второе место и выходит в элиту.
В случае победы поляков в основное время, украинцы останутся с "бронзой" дивизиона.
Напомним, что нынешний чемпионат в Дивизионе IA предусматривает выход двух лучших команд в высший дивизион мирового первенства.
