Украина может потерять квоту в биатлоне: расписание гонок и трансляций решающего этапа Кубка мира

Этап Кубка мира в эстонском Отепяя, стартующий сегодня, 12 марта, станет моментом истины для женской сборной Украины. Результаты ближайших гонок определят, сколько биатлонисток смогут выходить на старт в личных дисциплинах в следующем году.
Расписание гонок и трансляций на этапе - подскажет РБК-Украина.
Сейчас женская команда Украины находится на 14-м месте в зачете Кубка наций. Ситуация близка к критической: отставание от десятой позиции составляет 424 очка.
Если по итогам эстонского этапа "сине-желтым" не удастся существенно сократить этот разрыв, они досрочно потеряют одну квоту на личные старты. Это будет означать, что в следующем сезоне Украина сможет выставлять лишь четырех спортсменок вместо нынешних пяти. Поскольку на финальном этапе в Холменколлене лишь одна гонка (спринт) пойдет в зачет, Отепяя остается последним шансом на спасение.
Пока женщины готовятся к своему старту (первая гонка - 13 марта), сегодня в 16:15 на дистанцию спринта выйдут мужчины.
Украину будут представлять Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Богдан Борковский и Артем Тищенко.
Этап продлится с 12 по 15 марта. Его программа включает спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.
Расписание этапа в Отепяя:
Четверг, 12 марта
Пятница, 13 марта
Суббота, 14 марта
Воскресенье, 15 марта
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".
