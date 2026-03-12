RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украина может потерять квоту в биатлоне: расписание гонок и трансляций решающего этапа Кубка мира

11:44 12.03.2026 Чт
2 мин
Есть большой риск сокращения состава на следующий сезон
aimg Андрей Костенко
Кристина Дмитренко (фото: biathlon.com.ua)

Этап Кубка мира в эстонском Отепяя, стартующий сегодня, 12 марта, станет моментом истины для женской сборной Украины. Результаты ближайших гонок определят, сколько биатлонисток смогут выходить на старт в личных дисциплинах в следующем году.

Расписание гонок и трансляций на этапе - подскажет РБК-Украина.

Читайте также: Этого ждали 13 лет: Украина превзошла свой лучший результат в истории биатлона

Последний шанс на спасение

Сейчас женская команда Украины находится на 14-м месте в зачете Кубка наций. Ситуация близка к критической: отставание от десятой позиции составляет 424 очка.

Если по итогам эстонского этапа "сине-желтым" не удастся существенно сократить этот разрыв, они досрочно потеряют одну квоту на личные старты. Это будет означать, что в следующем сезоне Украина сможет выставлять лишь четырех спортсменок вместо нынешних пяти. Поскольку на финальном этапе в Холменколлене лишь одна гонка (спринт) пойдет в зачет, Отепяя остается последним шансом на спасение.

Мужской состав на сегодня

Пока женщины готовятся к своему старту (первая гонка - 13 марта), сегодня в 16:15 на дистанцию спринта выйдут мужчины.

Украину будут представлять Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Богдан Борковский и Артем Тищенко.

Расписание этапа и где смотреть

Этап продлится с 12 по 15 марта. Его программа включает спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.

Расписание этапа в Отепяя:

Четверг, 12 марта

  • 16:15 - Спринт, 10 км, мужчины

Пятница, 13 марта

  • 16:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

Суббота, 14 марта

  • 14:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
  • 17:00 - Гонка преследования, 10 км, женщины

Воскресенье, 15 марта

  • 13:35 - Одиночная смешанная эстафета
  • 15:40 - Смешанная эстафета

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: