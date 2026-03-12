Украина может потерять квоту в биатлоне: расписание гонок и трансляций решающего этапа Кубка мира

Последний шанс на спасение

Сейчас женская команда Украины находится на 14-м месте в зачете Кубка наций. Ситуация близка к критической: отставание от десятой позиции составляет 424 очка.

Если по итогам эстонского этапа "сине-желтым" не удастся существенно сократить этот разрыв, они досрочно потеряют одну квоту на личные старты. Это будет означать, что в следующем сезоне Украина сможет выставлять лишь четырех спортсменок вместо нынешних пяти. Поскольку на финальном этапе в Холменколлене лишь одна гонка (спринт) пойдет в зачет, Отепяя остается последним шансом на спасение.

Мужской состав на сегодня

Пока женщины готовятся к своему старту (первая гонка - 13 марта), сегодня в 16:15 на дистанцию спринта выйдут мужчины.

Украину будут представлять Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Богдан Борковский и Артем Тищенко.

Расписание этапа и где смотреть

Этап продлится с 12 по 15 марта. Его программа включает спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.

Расписание этапа в Отепяя:

Четверг, 12 марта

16:15 - Спринт, 10 км, мужчины

Пятница, 13 марта

16:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

Суббота, 14 марта

14:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

17:00 - Гонка преследования, 10 км, женщины

Воскресенье, 15 марта

13:35 - Одиночная смешанная эстафета

15:40 - Смешанная эстафета

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".