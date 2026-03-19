Украина на грани исторического антирекорда в биатлоне: что решит финал Кубка мира в Норвегии

19 марта в Норвегии стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону-2025/26. Пока лидеры будут соревноваться за Хрустальные глобусы, украинская сборная выйдет на старт ради сохранения представительства на следующий год.
Этап в норвежском Холменколлене станет моментом истины для мужской сборной Украины. После предыдущих стартов в Эстонии "сине-желтые" оказались на 11-м месте в зачете Кубка наций. Отставание от Словении составляет 65 очков.
Чтобы вернуться в десятку лучших и сохранить право выставлять пятерых спортсменов в следующем сезоне, украинцам необходимо в Норвегии продемонстрировать максимально высокие результаты.
Напомним, женская сборная уже потеряла расширенную квоту и в следующем году сможет заявлять лишь четырех биатлонисток - это минимум за последние 20 лет.
Несмотря на общее сокращение квот, в сегодняшнем женском спринте Украина выступит необычно широким составом - сразу шесть спортсменок. Это стало возможным благодаря успеху Александры Меркушиной на юниорском чемпионате мира, что принесло команде дополнительное персональное место на финал сезона.
На сегодняшнюю гонку выйдут:
Этап в норвежском Холменколлене продлится с 19 по 22 марта. Его программа включает спринты, гонки преследования и масстарты.
Расписание гонок:
Четверг, 19 марта
Пятница, 20 марта
Суббота, 21 марта
Воскресенье, 22 марта
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".
Ранее мы рассказали, как Кристина Дмитренко отыграла 15 позиций в гонке преследования.