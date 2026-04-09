"Україна має талант" возвращается: где сейчас и как выглядит последний победитель шоу

Что известно об Артеме Фесько

Парень родился в 2008 году в пгт. Попельня Житомирской области. Музыкой занимается с детства. Петь его научила бабушка.

Артем учился в Попельнянской детской музыкальной школе имени Касьяна Евченко и Житомирском областном педагогическом лицее. В мае 2025 года окончил школу.

Свой первый сольный концерт под названием "Голос" дал в феврале 2020-го. Впоследствии принял участие в "Україна має талант". Идею податься на шоу парню подбросил дедушка.

Победа в "Україна має талант"

В 10 сезоне Артем покорил зрителей и судей, среди которых были Женя Кот, Ксения Мишина и Сергей Притула, оперным голосом. На кастинге он удивил исполнением арии Lucia Di Lammermoor и песни Diva Dance из фильма "Пятый элемент".

Пение было настолько впечатляющим, что зал аплодировал стоя. Уникальный вокал проложил ему дорогу в финал, а видео с первым выступлением сегодня насчитывает более 12 миллионов просмотров.



В последнем выпуске Фесько поразил молитвой "Ave Maria" и по результатам голосования стал победителем проекта.



Где сейчас и как выглядит Артем Фесько

После начала полномасштабного вторжения России Артем с семьей был вынужден покинуть дом и переехать в Польшу. Там он продолжал обучение онлайн, а также активно участвовал в благотворительных концертах в поддержку Вооруженных сил Украины. Благодаря выступлениям удалось собрать миллион долларов.

Кроме этого, он продолжил участвовать в шоу талантов. Получил гран-при в детском песенном фестивале "United Kids Festival", попал в суперфинал "Lietuvos Talentai-2023" и получил "Golden Buzzer" в Латвии.

Парень продолжает заниматься музыкой и участвует в благотворительных мероприятиях, собирая средства для помощи ВСУ. По состоянию на начало апреля, судя по соцсетям, он находится в США. Местом жительства у него на странице в Fecebook также указана Братислава.

Что известно о возвращении "Україна має талант"

Напомним, это украинская версия международного формата "Got Talent", которая собирает участников с разными способностями. На сцене можно увидеть певцов, музыкантов, танцоров, акробатов, комиков и тому подобное.

В Украине премьера состоялась в 2009 году. С тех пор вышло 10 сезонов. Теперь легендарное шоу возвращается и будет посвящено 35-летию независимости Украины. Уже можно заполнить анкету на кастинг.