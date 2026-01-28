Украина - Чехия: где смотреть решающий матч Евро-2026 по футзалу и что нужно для выхода из группы

В среду, 28 января, сборная Украины по футзалу проведет третий, решающий поединок группового этапа чемпионата Европы-2026. Соперником команды Александра Косенко станет сборная Чехии.
Где и когда смотреть ключевую встречу турнира - подскажет РБК-Украина.
После двух туров Украина имеет три очка и занимает второе место в группе. В стартовом матче "сине-желтые" сенсационно уступили Армении (1:2), а во втором туре уверенно обыграли Литву (4:1).
Сборная Чехии идет третьей с одним баллом: чехи сыграли вничью с Литвой (3:3), а затем проиграли Армении (4:5).
Турнирная таблица группы В после 2-х туров
Сборная Украины потеряла шансы выиграть группу - первое место досрочно завоевала сборная Армении. Для второго места и выхода в плей-офф "сине-желтым" достаточно ничьей с Чехией. Поражение же будет означать вылет из турнира.
На трех предыдущих чемпионатах Европы сборная Украины выходила в плей-офф со второго места в группе. Последний раз это произошло на Евро-2022, который команда завершила на четвертой позиции.
Чехия дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы - в 2003 и 2010 годах. Лучшим результатом Украины на континентальном первенстве являются серебряные медали Евро-2001 и Евро-2003.
В частности, на чемпионате Европы-2003 украинцы разгромили Чехию в полуфинале со счетом 5:1.
Матч Украина - Чехия состоится в латвийской Риге на Arena Riga. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
Посмотреть встречу онлайн можно на канале "MEGOGO Футбол Первый", который требует подписки. Также игру будет транслировать канал "MEGOGO Спорт" - он доступен бесплатно в эфирной сети Т2 и кабельных сетях.
