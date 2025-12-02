УЕФА может отстранить Израиль от турниров: состоялись тайные встречи

УЕФА обсуждает с пропалестинскими активистами условия отстранения Израиля от всех международных турниров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Athletic.
Европейский футбольный союз проводит консультации с пропалестинской инициативой Game Over Israel об условиях, при которых Израиль может быть отстранен от международных футбольных соревнований.
По информации The Athletic, диалог между УЕФА и активистами продолжается с конца сентября 2025 года.
Это произошло после объявления перемирия между Израилем и ХАМАС, а также после того, как несколько национальных футбольных ассоциаций официально призвали руководство УЕФА вынести на голосование вопрос дальнейшего допуска Израиля к своим турнирам.
Инициатива Game Over Israel была запущена 17 сентября. На встречах стороны сосредотачивались на обсуждении юридических инструментов, которые могли бы позволить европейскому футбольному органу ввести подобный запрет.
Сейчас УЕФА не изъявляет желания самостоятельно инициировать отстранение Израиля. Союз опасается потенциальных конфликтов с другими спортивными и международными структурами.
Однако, как отмечается, руководство УЕФА внимательно отслеживает судебные разбирательства в Ирландии и Швейцарии, которые теоретически могут обязать союз действовать в рамках международного права.
Одна из ключевых встреч между представителями УЕФА и активистами состоялась 15 октября в штаб-квартире организации.
Эта встреча состоялась в одну неделю с резонансным инцидентом: полиция Уэст-Мидлендса запретила выезд фанатов тель-авивского "Маккаби" на игру против "Астон Виллы" из соображений безопасности.
По словам источников издания, именно после этого инцидента УЕФА обратился к активистам с просьбой предоставить выводы экспертов по правам человека.
Эти документы планируется использовать в дальнейшем процессе принятия решений относительно судьбы Израиля в международных футбольных соревнованиях.
Отметим, что вопрос возможного приостановления членства Израиля в УЕФА поднимается уже не впервые.
Ранее в этом году ожидалось, что УЕФА проведет экстренное заседание для обсуждения членства страны после официального обращения федерации футбола Турции и поддержки со стороны других национальных ассоциаций.
Тогда решение было отложено в связи с инициативой мирного урегулирования от президента США Дональда Трампа.
Сейчас открыто настаивают на отстранении Израиля от международных турниров федерации Норвегии, Испании и Турции.
Давление усиливается со стороны международных организаций: Amnesty International и ряд экспертов по правам человека ООН также призывает УЕФА и ФИФА применить санкции, заявляя, что спорт не может оставаться в стороне в ситуации войны.
В свою очередь президент ФИФА Джанни Инфантино занимает осторожную позицию: в ответ на подобные призывы он отмечает, что футбол не может решать геополитические проблемы, но должен способствовать миру и единству.
"Наши мысли с теми, кто страдает в многочисленных конфликтах. Важнейшее послание, которое футбол может донести сейчас, - это послание мира и единства", - сказал Инфантино в одном из интервью.
