УЕФА может отстранить Израиль от турниров: состоялись тайные встречи

УЕФА может отстранить Израиль от международных турниров

Европейский футбольный союз проводит консультации с пропалестинской инициативой Game Over Israel об условиях, при которых Израиль может быть отстранен от международных футбольных соревнований.

По информации The Athletic, диалог между УЕФА и активистами продолжается с конца сентября 2025 года.

Это произошло после объявления перемирия между Израилем и ХАМАС, а также после того, как несколько национальных футбольных ассоциаций официально призвали руководство УЕФА вынести на голосование вопрос дальнейшего допуска Израиля к своим турнирам.

Позиция УЕФА и Game Over Israel

Инициатива Game Over Israel была запущена 17 сентября. На встречах стороны сосредотачивались на обсуждении юридических инструментов, которые могли бы позволить европейскому футбольному органу ввести подобный запрет.

Сейчас УЕФА не изъявляет желания самостоятельно инициировать отстранение Израиля. Союз опасается потенциальных конфликтов с другими спортивными и международными структурами.

Однако, как отмечается, руководство УЕФА внимательно отслеживает судебные разбирательства в Ирландии и Швейцарии, которые теоретически могут обязать союз действовать в рамках международного права.

Ключевые встречи и вопросы безопасности

Одна из ключевых встреч между представителями УЕФА и активистами состоялась 15 октября в штаб-квартире организации.

Эта встреча состоялась в одну неделю с резонансным инцидентом: полиция Уэст-Мидлендса запретила выезд фанатов тель-авивского "Маккаби" на игру против "Астон Виллы" из соображений безопасности.

По словам источников издания, именно после этого инцидента УЕФА обратился к активистам с просьбой предоставить выводы экспертов по правам человека.

Эти документы планируется использовать в дальнейшем процессе принятия решений относительно судьбы Израиля в международных футбольных соревнованиях.