На этот раз без Магучих: кто выиграл титулы лучших легкоатлетов Европы
В грузинском Батуми состоялась ежегодная церемония награждения Golden Tracks, на которой определили лучших легкоатлетов Европы по итогам 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт European Athletics.
Как выбирали лучших
Победителей премии выбирали по результатам голосований болельщиков, национальных федераций, журналистов и экспертов.
В расширенный список номинантов вошла и украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Однако мировая рекордсменка не попала в финальную тройку и не смогла второй раз подряд завоевать звание лучшей легкоатлетки континента.
Хет-трик Фемке Бол
Титул "Легкоатлетка года" получила Фемке Бол из Нидерландов.
Сезон-2025 стал для нее историческим. Спортсменка выиграла чемпионаты мира в беге на 400 м с барьерами, в женской и смешанной эстафетах 4х400 м, а также триумфовала в финале Бриллиантовой лиги.
Для Бол эта награда - третья в карьере после триумфов в 2022 и 2023 годах. Таким образом она стала первой женщиной в истории, которая трижды выигрывала премию Golden Tracks.
Очередной рекорд Дюплантиса
В мужской номинации победу одержал шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис.
В 2025 году он выиграл чемпионаты мира в помещении и на открытом воздухе, финал Бриллиантовой лиги, а также четыре раза обновлял мировой рекорд, доведя его до отметки 6,30 м.
Это уже третья награда Golden Tracks в карьере Дюплантиса - ранее он триумфовал в 2022 и 2024 годах.
Golden Tracks: что известно о премии
Организована Европейской легкоатлетической ассоциацией (European Athletics) и вручается с 1993 года. Лучших определяют отдельно среди женщин и мужчин.
За все время лауреатами были двое украинских спортсменов, причем оба - прыгуны в высоту.
В 2013 году лучшим легкоатлетом континента стал Богдан Бондаренко, а в 2024-м - лучшей легкоатлеткой - Ярослава Магучих.
