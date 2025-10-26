На этот раз без Магучих: кто выиграл титулы лучших легкоатлетов Европы

В грузинском Батуми состоялась ежегодная церемония награждения Golden Tracks, на которой определили лучших легкоатлетов Европы по итогам 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт European Athletics .

Как выбирали лучших

Победителей премии выбирали по результатам голосований болельщиков, национальных федераций, журналистов и экспертов.

В расширенный список номинантов вошла и украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Однако мировая рекордсменка не попала в финальную тройку и не смогла второй раз подряд завоевать звание лучшей легкоатлетки континента.

Хет-трик Фемке Бол

Титул "Легкоатлетка года" получила Фемке Бол из Нидерландов.

Сезон-2025 стал для нее историческим. Спортсменка выиграла чемпионаты мира в беге на 400 м с барьерами, в женской и смешанной эстафетах 4х400 м, а также триумфовала в финале Бриллиантовой лиги.

Для Бол эта награда - третья в карьере после триумфов в 2022 и 2023 годах. Таким образом она стала первой женщиной в истории, которая трижды выигрывала премию Golden Tracks.

Очередной рекорд Дюплантиса

В мужской номинации победу одержал шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис.

В 2025 году он выиграл чемпионаты мира в помещении и на открытом воздухе, финал Бриллиантовой лиги, а также четыре раза обновлял мировой рекорд, доведя его до отметки 6,30 м.

Это уже третья награда Golden Tracks в карьере Дюплантиса - ранее он триумфовал в 2022 и 2024 годах.

Golden Tracks: что известно о премии

Организована Европейской легкоатлетической ассоциацией (European Athletics) и вручается с 1993 года. Лучших определяют отдельно среди женщин и мужчин.

За все время лауреатами были двое украинских спортсменов, причем оба - прыгуны в высоту.

В 2013 году лучшим легкоатлетом континента стал Богдан Бондаренко, а в 2024-м - лучшей легкоатлеткой - Ярослава Магучих.