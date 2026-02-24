"Этого не купишь за деньги". Мандзин рассказал о сокровище, которое привез с Олимпиады-2026

О топ-результате в масс-старте

Для 22-летнего Мандзина Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо стали первыми в карьере. Его 10-е место в масс-старте в конце соревнований удивило многих экспертов. Сам Виталий убежден: хотя медали на этот раз не покорились, он возвращается домой с уникальным капиталом.

"Я взял для себя опыт, который не купишь за деньги и который будет со мной на протяжении всей карьеры. Эта гонка была драйвовой и доказала мне: шанс есть, и за него нужно хвататься. Уверен, что в будущем медали у меня будут", - подчеркнул биатлонист.

О внутреннем балансе и главном сопернике

Мандзин рассказал, что на пути к топ-результату ему пришлось бороться не только с титулованными норвежцами или французами, а прежде всего с собственными нервами. Психологическое давление дебютной Олимпиады заставило атлета искать внутренний баланс.

По словам биатлониста, на трассе в Антхольце наиболее ожесточенным соперником для него был он сам. Виталий подчеркнул: если удается победить собственные страхи и сомнения, то и соперники на дистанции становятся достижимыми.

О поддержке семьи

Одним из факторов успеха Мандзина стало присутствие на трибунах его родителей. Спортсмен признался, что именно их поддержка придавала ему силы на дистанции.

"Я им очень благодарен за то, что они имели возможность приехать и болеть за меня в каждой гонке. Моя семья - это тот ресурс, который дает мне силы и мотивацию двигаться вперед", - добавил он.

О планах на будущее

После короткого отдыха дома (всего одна неделя) Мандзин снова возвращается к работе. Впереди - заключительный триместр сезона и борьба за очки в общем зачете Кубка мира.

Уже 5 марта сборная Украины стартует на очередном этапе КС - в финском Контиолахти.