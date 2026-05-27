"Это немного грустно". Елена Кравец призналась, как изменились ее отношения с Зеленскими

Елена Кравец пролила свет на свои отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой, первой леди Еленой Зеленской. Несмотря на теплые воспоминания и многолетнюю дружбу, сейчас они не видятся и не общаются.

Что сказала Елена Кравец об отношениях с Зеленскими

По словам звезды, она уже много лет не поддерживает связь со своей крестницей Еленой Зеленской.

"Я не вижусь с ней, к большому сожалению, потому что я скучаю по ней. Мы не общаемся даже по телефону, потому что у меня нет ее телефона. Так все делают, но это безопасность", - заявила она.

Актриса прокомментировала, как трансформировалась ее дружба с бывшим "квартальным мужем".

"Он значимый человек в моей жизни. Да, я за многое ему благодарна в своей жизни. Но с того момента, как он начал политическую деятельность, мы виделись, кажется, раза два еще до ковида. Потом мы не виделись", - рассказала она.

Елена также призналась, когда в последний раз встречалась с первой леди.

"Мы виделись один раз, когда был подкаст и моя Маша (дочь - ред) его вела. Там по программе "Ты как?" я просто приехала обнять ее и мы быстро пообщались о родителях, детях, а что мама, как там Саша и т.д.", - поделилась она.

В то же время Кравец рассказала, что иногда отправляет президенту сообщения, если хочет поздравить его детей, Елену или поделиться своим отношением.

"Но ответа нет. Иногда нет. Иногда благодарю. Иногда, вижу, что он не прочитал. Мы на разных полюсах", - отметила она.

Что писала Зеленскому и трудно ли отпускает друзей

Актриса не скрывает, все еще чувствует связь, но сегодня дружеского общения нет.

"Это немного грустно, но я уже говорила ему. Сразу написала, когда он ушел на должность: "Я очень волнуюсь за тебя. Я вижу все. Наблюдаю, но не хочу беспокоить твой мозг, потому что понимаю, какое количество сообщений ты получаешь", - поделилась она.

Напоследок Лена дала понять, что ей непросто отпускать друзей, но приходится.

"Просто приходит иногда такое время: дорога сначала совместная, а потом - оп, и развилка", - отметила она.