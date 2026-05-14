"Это смешно": Светлана Билоножко удивила размером своей пенсии

17:41 14.05.2026 Чт
2 мин
Артистка призналась, что спасают ее не только пенсионные начисления
aimg Катерина Собкова
Светлана Билоножко (фото: facebook.com.svitlana.bilonozko3)

Вдова известного певца Виталия Билоножко и народная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала о размере своей пенсии.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Тещі Гордона".

Какую пенсию получает Светлана Билоножко

В разговоре с журналисткой она назвала сумму, которую получает ежемесячно от государства.

68-летняя артистка призналась, что размер ее пенсии с годами рос, однако нынешней суммы, по ее словам, все равно недостаточно для комфортной жизни.

"Сказать, какая (пенсия - ред.)? Сейчас скажу - 11 600 гривен. Было сначала восемь, потом 10, а сейчас 11 600. Это смешно, конечно. Я думаю, что пенсия должна быть хотя бы 1 тысяча долларов. Ну хотя бы", - рассказала народная артистка.

Также певица живет на роялти от песен, ведь зарегистрировала права на свои песни и песни мужа, который умер в 2024 году.

"Сейчас я свои песни все регистрирую, все делаю как надо, и роялти поступают. Я много, и свои, и Виталика сейчас зарегистрировала, все. Поступают роялти. Но не в том объеме, который бы должен был быть. Потому что они, видимо, не везде фиксируются. А это все авторское право, это должно работать все. Ну пока так. Я надеюсь, что будет все правильно позже", - отметила Светлана.

К тому же Билоножко периодически выступает.

"Но пока есть силы, пока есть энергия внутри, работаем, немножко зарабатываем, живем по-человечески", - рассказала она.

Кто такая Светлана Билоножко

Светлана Билоножко - украинская певица и телеведущая, народная артистка Украины.

Много лет работала диктором УТ-1 и была ведущей популярных телепроектов, а также выступала вместе с мужем, певцом Виталием Билоножко.

В 1999 году они запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодія двох сердець".

