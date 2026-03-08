Этого ждали 13 лет: Украина превзошла свой лучший результат в истории биатлона

Украинская молодежная команда по биатлону триумфально завершила планетарный форум 2026 года.

В активе "сине-желтых" оказалось шесть медалей разного номинала, что стало новым ориентиром для отечественного спорта.

Предыдущий пик результативности приходился на 2013 год, когда наши атлеты завоевали пять трофеев.

Бенефис Александры Меркушиной и успехи в индивидуальных стартах

Главной героиней соревнований стала Александра Меркушина. Спортстменка получила единственную золотую награду для страны, продемонстрировав невероятную скорость в масстарте-60.

Несмотря на три промаха на огневых рубежах, украинка опередила представительницу Латвии Эстере Вольфу почти на 20 секунд.

Кроме победы, Меркушина также поднялась на вторую ступеньку пьедестала по итогам индивидуальной гонки, где уступила лишь француженке Томис Фонтен.

Аналогичный серебряный результат в "индивидуалке" среди юношей продемонстрировал Тарас Тарасюк.

Бронзовый задел и командные достижения

Копилку сборной дополнили три бронзовые награды. В личной гонке среди девушек третий результат показала Виктория Хвостенко.

Еще две медали аналогичного достоинства завоевали женские эстафетные четверки как в старшей, так и в младшей возрастных категориях.

Полный перечень медалистов Украины на ЮЧМ-2026:

"Золото": Александра Меркушина (масстарт-60).

"Серебро": Александра Меркушина (индивидуальная гонка), Тарас Тарасюк (индивидуальная гонка).

"Бронза": Виктория Хвостенко (индивидуальная гонка), женские эстафеты (две возрастные группы).

Место в мировом рейтинге и исторический контекст

В общекомандном зачете Украина заняла шестую позицию. Лидером турнира неожиданно стала Латвия, которая опередила Норвегию и Францию благодаря трем золотым медалям.

Стоит отметить, что нынешний показатель в шесть наград является пиковым для Украины за все время выступлений в современном формате соревнований (с 2002 года). Ранее наиболее удачными сезонами считались:

2026 год - 6 медалей (1 "золото", 2 "серебра", 3 "бронзы") 2013 год - 5 медалей (0+3+2) 2015 год - 4 медали (2+1+1)

Итоговый медальный зачет (топ-6):