"Это было феерично": Тринчер рассказала, как бросила бойфренда онлайн

Как Тринчер пережила разрыв

По словам певицы, с каждым новым опытом она учится лучше беречь себя, свои эмоции и внутреннее состояние.

Если раньше даже короткие романы могли сильно ее выбивать из колеи, то теперь она реагирует иначе.

"Вы знаете, я пришла к выводу, что с каждым новым опытом ты становишься менее чувствительна в хорошем плане этого слова, потому что ты более сохраняешь свои свое внутреннее ощущение, свои чувства, и себя как человека ты более учишься сохранять", - сказала Тринчер.

Артистка призналась, что когда-то даже непродолжительные отношения могли оставлять ее эмоционально разбитой.

Впрочем, говорит она, из таких переживаний нередко рождались песни.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Потому что раньше любая там интрижка или отношения, они проводили к тому, что я просто была разбита вдребезги. И, конечно, из этого всего вытекали прекрасные песни. И, наверное, так и оно должно быть", - отметила певица.

Тринчер рассказала, что в этот раз смогла достаточно быстро выйти из не сложившихся мини-отношений.

Причиной стало осознание, что в этих взаимоотношениях нарушались ее личные границы.

"Но, как на удивление, последние такие мини-отношения, которые не сложились, я очень быстро вышла из них эмоционально. И причем я это сделала, потому что я поняла, что мои границы нарушены. Я не хочу быть человеком, который это делает систематически. И мне не подходит такой вариант отношений", - пояснила она.

По словам артистки, именно в этот момент она по-новому посмотрела на себя и почувствовала уважение к собственным решениям.

"И я очень зауважала себя в этот момент, потому что я такая: "Боже, я так умею, я умею встать на защиту себя. Я так долго искала, кто меня защитит. Я так долго ждала там этого от своего отца или от своего бывшего мужа. А оказывается, во мне сильно больше воли и силы, чтобы защитить себя саму. И я бросила по кружочкам. Но очень красиво" - призналась Тринчер.

"Я вам хочу сказать, что я пересматривала эти кружочки раз 10. Это было феерично", - добавила она.

Звезда не скрывает, что после такого решения почувствовала гордость за себя. Особенно - за ту часть себя, которая в прошлом не могла постоять за собственные чувства.

"Я очень гордилась собой. Гордилась той маленькой девочкой, которую обидели в прошлом, которая не смогла тогда за себя постоять. А сейчас она никогда не будет обижена, потому что у нее всегда есть я и она для меня самое большое сокровище, которое существует", - поделилась певица.

Личная жизнь Анны Тринчер

Певица более двух лет состояла в отношениях с блогером и предпринимателем Александром Волошиным.

В конце 2022 года пара объявила о помолвке, а затем сыграла свадьбу.

Впрочем, уже через год после бракосочетания артистка рассказала, что их отношения переживают сложный период.

Супруги столкнулись с глубоким кризисом и пытались удержать брак. В ноябре 2023 года Анна и Александр публично заявили о разрыве.

По словам певицы, проблемы в их отношениях обострились после того, как у Волошина обнаружили депрессию.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Это существенно сказалось на его психологическом состоянии и отношении к близким.

Тринчер пыталась быть рядом и поддерживать мужа, однако тот все больше закрывался в себе, отдалялся и ранил ее своим поведением.

Решение о расставании, по словам артистки, принял именно Волошин. Как отмечала певица, он сам позвал ее на разговор, во время которого и сообщил о намерении расстаться.