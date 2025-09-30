Трубин и Судаков в Лондоне, Лунин - в Алматы: полное расписание Лиги чемпионов сегодня

Кто с кем сыграет во вторник

Откроют программу дня два матча в 19:45 по киевскому времени. "Аталанта" из итальянского Бергамо примет бельгийский "Брюгге". А в казахстанском Алматы местный "Кайрат" сыграет с мадридским "Реалом" Андрея Лунина.

В 22 часа стартуют еще семь поединков. Важнейшим из них для отечественных болельщиков будет матч в Лондоне, где португальская "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова встретится с клубным чемпионом мира - "Челси". Наставник "орлов" Жозе Моуринью будет противостоять команде, в которой провел самые яркие годы своей тренерской карьеры.

Анатолий Трубин и Георгий Судаков прилетели на матч с "Челси" (фото: facebook.com/SLBenfica)

В это же время немецкий "Айнтрахт" будет гостить у мадридского "Атлетико", а английский "Тоттенхэм" - за полярным кругом сыграет с норвежским "Буде-Глимт".

В Стамбуле местный "Галатасарай" встретится с английским "Ливерпулем", миланский "Интер" примет пражскую "Славию", французский "Марсель" дома сыграет с нидерландским "Аяксом", а обидчик "Динамо" - кипрский "Пафос" - с мюнхенской "Баварией".

Расписание матчей 30 сентября

19:45

"Аталанта" - "Брюгге"

"Кайрат" - "Реал"

22:00

"Атлетико" - "Айнтрахт"

"Буде-Глимт" - "Тоттенхэм"

"Галатасарай" - "Ливерпуль"

"Интер" - "Славия"

"Марсель" - "Аякс"

"Пафос" - "Бавария"

"Челси" - "Бенфика"

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.