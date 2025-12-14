Триумфальное возвращение: Калинина после полугодового простоя выиграла турнир в Лиможе

WTA 125 Лимож, финал

Ангелина Калинина (Украина) - Эльза Жакемо (Франция) - 6:3, 4:6, 7:5

Перед игрой

Турнир в Лиможе стал первым для Калининой, после полугодовой паузы, связанной с травмой. В финале соперницей украинки стала хозяйка турнира Эльза Жакемо. С действующей 59-й ракеткой мира Ангелина ранее встречалась трижды - и выиграла все три очных матча.

Последний раз в финал турнира WTA Калинина выходила в мае 2023 года, когда играла за титул престижного "тысячника" в Риме. Тогда она уступила на отказе - снялась с матча против Елены Рыбакиной из Казахстана.

А именно в Лиможе Ангелина получила свой первый титул на уровне тура: в финале 2022 года одолела датчанку Клару Таусон.

Ход финала

Ангелина первой допустила ошибку на своей подаче в стартовом сете и позволила сопернице выйти вперед - 3:2. Однако, это было последнее очко француженки в партии. Собравшись, Калинина записала себе в актив четыре гейма подряд, из них два - на мячах Жакемо (6:3).

Второй сет наоборот, поначалу подарил надежду на быстрое победное завершение, но в итоге принес разочарование. Калинина сделала брейк в первом гейме, затем - после своей подачи - повела 2:0. Однако позволила сопернице вернуться в игру. Далее было равное противостояние, а решающей стала проигранная украинкой подача (4:6).

Игра перешла в третий сет, где соперницы методично брали собственные подачи. Первой ошиблась Калинина, проиграв на своих мячах в восьмом гейме, но сразу исправилась, сделав быстрый брейк. Затем выиграла еще три гейма подряд и завоевала второй титул WTA в своей карьере.

Кто такая Ангелина Калинина

28-летняя теннисистка родилась в Новой Каховке Херсонской области. За свою карьеру Калинина завоевала 18 титулов на уровне ITF и два - WTA.

Наибольшие достижения она имела на юниорском уровне:

победительница парного турнира Открытого чемпионата Австралии-2014;

финалистка юниорского US Open-2014 в одиночном разряде;

финалистка парного юниорского Уимблдона-2013 в парном разряде;

чемпионка Юношеских Олимпийских игр в парном разряде;

бывшая восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.

На взрослом уровне ее самый высокий показатель в рейтинге WTA - 25 место (май 2023 года).

В 2022-2023 годах Калинина была первой ракеткой Украины, унаследовав этот статус после Элины Свитолиной, которая в то время находилась в декретном отпуске.