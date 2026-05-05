Главная » Развлечения » Спорт

Триумф и драма в Риме: украинская звезда тенниса совершила невероятный камбэк, а другая - потеряла все

20:05 05.05.2026 Вт
2 мин
Пока соперницы ошибаются, украинка нацелилась на повторение своего легендарного успеха в Риме
aimg Екатерина Урсатий
Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Ангелина Калинина преодолела квалификационное сито престижных соревнований в столице Италии. Пока экс-первая ракетка Украины готовится к старту в основе, Даяна Ястремская неожиданно покинула турнир после первого круга.

О том, как прошел матч - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Уверенный шаг Калининой в основную сетку

Опытная украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно завершила выступления в квалификационном этапе турнира WTA 1000 в Риме.

В финальном противостоянии за право сыграть в основе она уверенно переиграла американку Кэти Волынец (104-я в рейтинге WTA).

Встреча прошла при доминировании украинки. В стартовом сете Калинина быстро захватила инициативу, реализовав три брейкпойнта, что позволило закрыть партию со счетом 6:2.

Второй отрезок игры также начался с рывка Ангелины - она выиграла четыре гейма подряд.

Несмотря на попытки соперницы вернуться в игру, финалистка турнира 2023 года довела дело до победы - 6:3.

Для Калининой это четвертое в карьере участие в основной сетке римского "тысячника".

Драматическое поражение Ястремской и потеря Костюк

К сожалению, не все представительницы Украины смогли порадовать результатом. Даяна Ястремская завершила борьбу уже в первом круге основной сетки.

В изнурительном матче против "нейтральной" Анастасии Захаровой Даяна выиграла первый сет (6:4) и вела 3:0 во втором, однако впоследствии потеряла преимущество.

Судьба матча решалась на тайбрейке третьей партии, где Ястремская имела колоссальное преимущество (6:1), но не смогла реализовать матчбол и уступила - 6:7(6:8).

Ранее с соревнований снялась вторая ракетка Украины Марта Костюк.

Недавняя победительница турнира в Мадриде вынуждена взять паузу из-за проблем с правым бедром. Также квалификацию не смогла преодолеть Дарья Снигур.

Кто будет представлять Украину в основе

Несмотря на отдельные неудачи, украинское представительство в Риме остается солидным. Кроме Калининой, за трофей будут бороться:

  • Элина Свитолина
  • Александра Олейникова (уже прошла во второй круг, одолев хорватку Петру Марчинко)
  • Юлия Стародубцева

Своих следующих оппоненток Стародубцева и Калинина узнают после окончательного формирования сетки по итогам всех квалификационных матчей.

Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
