Триумф Плотницкого в волейбольной ЛЧ: "Перуджа" защитила титул, а двое украинцев вошли в сборную сезона

Украинский волейболист Олег Плотницкий достиг невероятной вершины на клубном уровне. Его итальянская "Перуджа" стала победителем Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В решающем поединке итальянцы уверенно одолели польскую "Варту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Без шансов на реванш: как прошел финал

"Перуджа" и "Варта" сошлись в решающем матче ЛЧ во втором сезоне подряд. В прошлом году противостояние завершилось драматическим 5-сетовым триллером, в котором победили итальянцы. На этот раз чемпионы Польши стремились к реваншу, однако "Перуджа" защитила титул в максимально убедительном стиле, закрыв игру в трех партиях - 3:0 (29:27, 25:18, 25:15).

Самое ожесточенное сопротивление "Варта" оказала в первом сете, где даже имела сетбол при счете 27:26. Однако итальянский клуб выиграл три очка подряд и вырвал победу на "больше-меньше" - 29:27. В следующих сетах доминирование "Перуджи" было безоговорочным.

Плотницкий стал одним из главных кузнецов этого успеха, принеся своей команде 12 очков. Эффективнее в составе победителей оказался только тунисский диагональный Васим Бен Тара, который наколотил 24 пункта.

Квадрупл "Перуджи" и 15-й трофей Плотницкого

Эта победа подытожила феноменальный исторический сезон для итальянского клуба. "Перуджа" собрала солидную коллекцию из четырех титулов за один год: сначала команда выиграла Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира, а на финише сезона добавила "золото" национального первенства и трофей Лиги чемпионов.

Для 28-летнего Плотницкого, который защищает цвета "Перуджи" с 2019 года, этот кубок стал уже 15-м трофеем. Кроме двух триумфов в Лиге чемпионов украинец шесть раз побеждал в Суперкубке Италии, трижды - на клубном чемпионате мира и еще по два раза - в чемпионате и Кубке Италии.

Двое украинцев в сборной сезона

Сразу после завершения финала организаторы провели торжественную церемонию награждения лучших игроков еврокубкового сезона. Приятно, что в символическую сборную Лиги чемпионов попали сразу двое украинцев.

Рядом с Олегом Плотницким, которого признали лучшим доигровщиком, место в символической команде на позиции центрального блокирующего занял опытный Юрий Гладырь. 41-летний блокирующий, который защищает цвета польской "Варты".

В то же время MVP турнира стал его сверстник - легендарный либеро "Перуджи" Массимо Колачи, для которого этот матч стал последним в карьере.

Плотницкий в составе сборной Украины (фото: facebook.com)

Кто такой Олег Плотницкий

Уроженец Винницкой область, волейболом начал заниматься в Хмельницком. В восьмом классе переехал в Харьков, где учился в областном училище физической культуры.

На взрослом уровне дебютировал в составе тамошней "Юракадемии". Впоследствии перешел в харьковский "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом Украины. Осенью 2017-го перебрался в итальянскую "Монцу". В сезоне-2019/20 сменил прописку в пределах итальянской Суперлиги, переехав в "Перуджу".

Выступал за сборную Украины с 2017 до 2023 года. Долгое время был безоговорочным лидером и капитаном команды. В составе "сине-желтых" дважды выиграл "серебро" Золотой Евролиги (2021, 2023 годы), а также получил "бронзу" Кубка претендентов-2023.

В мае 2024 года из-за конфликта с руководством национальной Федерации волейбола объявил о прекращении выступлений за национальную команду. В апреле текущего года сделал заявление о возвращении в сборную.