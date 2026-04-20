Три украинки в Мадриде: узнайте, кто из наших красавиц пробился в финал отбора

Украинский десант мощно стартовал на турнире WTA 1000 в Испании. Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина одержали убедительные победы на старте отбора и приблизились к основной стадии соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Триумфальное начало: результаты первого круга

Украинские теннисистки продемонстрировали уверенную игру в полуфинальных матчах квалификации.

Все три представительницы Украины, которые начали свой путь с отбора, имели статус сеяных и подтвердили его на корте, не отдав соперницам ни одного сета.

Самый впечатляющий результат показала Юлия Стародубцева. Первая сеяная квалификации устроила настоящий разгром итальянке Лукреции Стефанини.

Первая партия завершилась "сухой" победой украинки, а во втором сете она отдала оппонентке лишь один гейм.

Ангелина Калинина также не имела проблем в поединке против хозяйки корта Марины Бассольс Риберы.

Бывшая первая ракетка Украины уверенно контролировала игру, реализовав по два брейка в каждом сете.

Самым тяжелым выдалось начало матча для Дарьи Снигур. В первом сете против бразильянки Наухани Витории Леме да Силвы шла равная борьба до счета 5:5, однако украинка сумела дожать соперницу.

Во второй партии Снигур уже полностью доминировала на площадке.

Статистика выступлений украинок (1/2 финала отбора):

Юлия Стародубцева (1) - Лукреция Стефанини (Италия) - 6:0, 6:1

- Лукреция Стефанини (Италия) - 6:0, 6:1 Дарья Снигур (13) - Наухани Витория Леме да Силва (Бразилия) - 7:5, 6:1

- Наухани Витория Леме да Силва (Бразилия) - 7:5, 6:1 Ангелина Калинина (16) - Марина Бассольс Рибера (Испания) - 6:2, 6:1

Решающие битвы: кто станет следующими соперницами

Для попадания в основную сетку мадридского турнира украинкам необходимо одержать еще по одной победе.

Впереди теннисисток ждут серьезные испытания против титулованных и опытных оппоненток.

Стародубцева поспорит за путевку в основу с Анастасией Павлюченковой (20-й номер посева).

Дарью Снигур ожидает встреча с бельгийской теннисисткой Ханне Вандевинкел.

Самая именитая соперница досталась Ангелине Калининой - она сыграет против американки Слоан Стивенс.

Напомним, что четыре представительницы Украины уже гарантировали себе место в основном раунде соревнований по рейтингу.

Это Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Таким образом, в случае успеха в квалификации, Украина может быть представлена в Мадриде рекордным количеством участниц.