Три круга штрафа изменили все: где оказался Пидручный после драматической стрельбы

Триумф Легрейда и борьба украинцев

Программа второго дня соревнований на этапе Кубка мира стартовала с мужской гонки преследования. В число 60 лучших биатлонистов, которые отобрались по итогам спринта, попали двое представителей Украины - Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.

Убедительную победу отпраздновал норвежец Штурла Легрейд. Допустив лишь одну ошибку на огневых рубежах, он пришел к финишу с огромным отрывом в 2,5 минуты от ближайшего преследователя - француза Эмильена Жаклена. Тройку лидеров замкнул еще один норвежский спортсмен Мартин Ульдаль.

Качели Пидручного: от топ-10 до штрафных кругов

Для лидера украинской команды Дмитрия Пидручного гонка выдалась крайне нестабильной.

Стартовав за пределами второй десятки, он безупречно прошел первую стрельбу, что позволило ему мгновенно подняться в топ-20.

На середине дистанции Дмитрий уже претендовал на высокое девятое место.

Однако третий визит на стрельбище едва не перечеркнул все надежды.

Три незакрытые мишени и соответствующие штрафные круги отбросили украинца далеко назад.

Ситуацию спасла финальная стойка: в то время, как соперники массово ошибались, Пидручный отработал чисто.

Это позволило ему вернуться в игру и пересечь финишную черту 13-м.

Результаты Виталия Мандзина

Другой украинец, Виталий Мандзин, продемонстрировал противоположную динамику. Неудачное начало с тремя промахами он компенсировал чистой работой на третьем рубеже, поднявшись на 29-ю строчку.

Однако еще три ошибки во время последней стрельбы помешали ему удержаться в очковой зоне. В итоге Мандзин завершил соревнования на 45-й позиции.

Кубок мира. Гонка преследования (мужчины):

Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) 34:41.0 Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+2+3) +2:33.4 Мартин Ульдаль (Норвегия, 3+0+1+1+1) +2:46.7 Кэмпбелл Райт (США, 0+0+1+1+1) +2:49.0 Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1+0+4) +2:52.4 Фабьен Клод (Франция, 1+1+2+0) +3:05.3

...