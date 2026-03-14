Три круга штрафа изменили все: где оказался Пидручный после драматической стрельбы

15:32 14.03.2026 Сб
2 мин
Пока мировые лидеры массово промахивались, наш биатлонист показал мастер-класс на последнем рубеже
aimg Екатерина Урсатий
Результаты гонки преследования Кубка мира по биатлону в Отепяя (фото: IBU)

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный сумел значительно улучшить свою позицию в гонке преследования на Кубке мира. Несмотря на кризисную стрельбу на экваторе дистанции, украинец навязал борьбу мировой элите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Триумф Легрейда и борьба украинцев

Программа второго дня соревнований на этапе Кубка мира стартовала с мужской гонки преследования. В число 60 лучших биатлонистов, которые отобрались по итогам спринта, попали двое представителей Украины - Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.

Убедительную победу отпраздновал норвежец Штурла Легрейд. Допустив лишь одну ошибку на огневых рубежах, он пришел к финишу с огромным отрывом в 2,5 минуты от ближайшего преследователя - француза Эмильена Жаклена. Тройку лидеров замкнул еще один норвежский спортсмен Мартин Ульдаль.

Качели Пидручного: от топ-10 до штрафных кругов

Для лидера украинской команды Дмитрия Пидручного гонка выдалась крайне нестабильной.

Стартовав за пределами второй десятки, он безупречно прошел первую стрельбу, что позволило ему мгновенно подняться в топ-20.

На середине дистанции Дмитрий уже претендовал на высокое девятое место.

Однако третий визит на стрельбище едва не перечеркнул все надежды.

Три незакрытые мишени и соответствующие штрафные круги отбросили украинца далеко назад.

Ситуацию спасла финальная стойка: в то время, как соперники массово ошибались, Пидручный отработал чисто.

Это позволило ему вернуться в игру и пересечь финишную черту 13-м.

Результаты Виталия Мандзина

Другой украинец, Виталий Мандзин, продемонстрировал противоположную динамику. Неудачное начало с тремя промахами он компенсировал чистой работой на третьем рубеже, поднявшись на 29-ю строчку.

Однако еще три ошибки во время последней стрельбы помешали ему удержаться в очковой зоне. В итоге Мандзин завершил соревнования на 45-й позиции.

Кубок мира. Гонка преследования (мужчины):

  1. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) 34:41.0
  2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+2+3) +2:33.4
  3. Мартин Ульдаль (Норвегия, 3+0+1+1+1) +2:46.7
  4. Кэмпбелл Райт (США, 0+0+1+1+1) +2:49.0
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1+0+4) +2:52.4
  6. Фабьен Клод (Франция, 1+1+2+0) +3:05.3

...

  • 13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+3+0) +3:50.4
  • 45. Виталий Мандзин (Украина, 1+2+0+3) +6:05.1

Ранее мы рассказали, как Пидручный спас Украину от полного провала на Кубке мира.

