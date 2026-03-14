Три круга штрафа изменили все: где оказался Пидручный после драматической стрельбы

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный сумел значительно улучшить свою позицию в гонке преследования на Кубке мира. Несмотря на кризисную стрельбу на экваторе дистанции, украинец навязал борьбу мировой элите.
Программа второго дня соревнований на этапе Кубка мира стартовала с мужской гонки преследования. В число 60 лучших биатлонистов, которые отобрались по итогам спринта, попали двое представителей Украины - Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.
Убедительную победу отпраздновал норвежец Штурла Легрейд. Допустив лишь одну ошибку на огневых рубежах, он пришел к финишу с огромным отрывом в 2,5 минуты от ближайшего преследователя - француза Эмильена Жаклена. Тройку лидеров замкнул еще один норвежский спортсмен Мартин Ульдаль.
Для лидера украинской команды Дмитрия Пидручного гонка выдалась крайне нестабильной.
Стартовав за пределами второй десятки, он безупречно прошел первую стрельбу, что позволило ему мгновенно подняться в топ-20.
На середине дистанции Дмитрий уже претендовал на высокое девятое место.
Однако третий визит на стрельбище едва не перечеркнул все надежды.
Три незакрытые мишени и соответствующие штрафные круги отбросили украинца далеко назад.
Ситуацию спасла финальная стойка: в то время, как соперники массово ошибались, Пидручный отработал чисто.
Это позволило ему вернуться в игру и пересечь финишную черту 13-м.
Другой украинец, Виталий Мандзин, продемонстрировал противоположную динамику. Неудачное начало с тремя промахами он компенсировал чистой работой на третьем рубеже, поднявшись на 29-ю строчку.
Однако еще три ошибки во время последней стрельбы помешали ему удержаться в очковой зоне. В итоге Мандзин завершил соревнования на 45-й позиции.
