Третья европейская сборная оформила путевку на ЧМ: полный список финалистов

Противостояние с сенсационным карликом

"Клетчатые" имели относительно простую задачу - не проиграть дома Фарерам. Однако островитяне в этом отборе отличились рядом сенсаций: впервые в истории одержали четыре победы и посетили соперников, имея серию из трех выигрышей подряд. Команда, которую всегда считали европейским футбольным карликом, также претендовала на выход на мундиаль.

Фарерцы удивили снова: уже на 16-й минуте они открыли счет. Однако хорваты быстро восстановили контроль над игрой и еще до перерыва сравняли результат. А во втором тайме окончательно дожали соперника - 3:1.

Победа гарантировала команде Златко Далича первое место в группе и досрочный выход на мундиаль.

Зато для сборной Фарерских островов сказка закончилась. Она уже сыграла все свои встречи в отборе и уступает одним баллом Чехии, у которой в запасе еще один матч. Поэтому именно чехи попали в стыковые поединки.

Турнирная таблица группы L

Хорватия - 19 очков (7 матчей) Чехия - 13 (7) Фареры - 12 (8) Черногория - 9 (7) Гибралтар - 0 (7)

Хорватия в седьмой раз сыграет на мундиале (фото: x.com/HNS_CFF)

Хорватия на мундиалях: что известно

Сборная Хорватии, которая после распада Югославии выступает самостоятельной командой с 1990 года, отобралась на ЧМ в третий раз подряд и в седьмой раз в своей истории. "Клетчатые" лишь однажды не квалифицировались на ЧМ - пропустили турнир 2010 года, когда уступили в отборочной группе Англии и Украине.

На мундиалях балканская команда выступала чрезвычайно успешно. Дважды - в 1998 и 2022 годах получала бронзовые награды. А в 2018-м - играла в финале, где уступила Франции (2:4).

На четырех ЧМ в составе команды играл легендарный Лука Модрич. Турнир 2026 года станет для 40-летнего футболиста уже пятым в карьере.

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Уже определились 30 из 48-ми участников грядущего мундиаля.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (3/16): Англия, Франция, Ховатия

Победители плей-офф (0/2): -