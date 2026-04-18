"Надо прожить это горе". Кузнецова раскрыла, почему не спешит строить новые отношения

Что сказала Кузнецова о расставании с россиянином

Актриса призналась, что после разрыва сразу погрузилась в перемены, в частности в переезд в Барселону. Именно активность помогла ей легче пережить завершение длительных отношений.

"Когда у меня происходят эти расставания, я очень ресурсная. То есть я не сижу на месте, не ложусь на диван и не начинаю плакать и там переживать. Я начинаю что-то делать. В данном случае это был мой переезд. Я настолько себя загрузила, поэтому у меня как-то оно прошло очень органично", - рассказала она.

По словам Кузнецовой, ей также помогли работа и смена обстановки.

"Я как-то постоянно меняла картинку и мне от этого было очень комфортно. Конечно, потом, когда я уже наработалась и наездилась, я оказалась одна. Это нормальная история, что женщина начинает что-то вспоминать", - поделилась она.

Кузнецова и Аплин (фото: instagram.com/katykino)

Она добавила, что не держит обид на бывшего и поддерживает с ним нейтральные отношения.

"Я вообще со всеми своими бывшими в прекрасных отношениях. Мы не дружим, но можем поздравить друг друга с днем рождения. В моем случае не было никаких обид. Я понимала, что просто так сложились обстоятельства", - отметила она.

Намекнула актриса и на причины разрыва.

"Я не захотела жить на его территории, а он там, грубо говоря, не захотел жить там, где я хочу. Так бывает на самом деле", - поделилась она.

Кузнецова также подчеркнула, что для нее важна самореализация.

"Первые и вторые отношения я могла бы сохранить, но была бы я от этого счастлива? Я все же свободная птица", - сказала она.

Кузнецова об отношении к отношениям (скриншот)

Почему не спешит строить новую любовь

Актриса получает внимание от мужчин и даже была на свиданиях. Впрочем, на данном этапе строить серьезные отношения не готова.

"Я просто в этом консервативна. Когда разошлась, не люблю сразу вступать в отношения, потому что надо прожить это горе", - пояснила она.

По словам Екатерины, ее впервые накрыло после разрыва через несколько месяцев, когда она осталась наедине с собой. Ко всему, статус холостячки она считает прекрасным опытом.

"У тебя есть больше времени на себя, можешь путешествовать, ездить, делать, что ты хочешь", - подытожила она.



Что известно о личной жизни Кузнецовой

Напомним, в июле прошлого года звезда украинского кино объявила о расставании с женихом-россиянином Максимом Аплиным.

Они были вместе 8 лет. После начала полномасштабного вторжения осудили российскую агрессию и проживали некоторое время вместе на Тенерифе, Испания.

Впрочем, актриса много работала в Украине, а любимый на Шри-Ланке. Их отношения строились в разных странах. Сначала они не виделись 2-3 месяца, а затем разлука увеличились до более 6-ти.

В конце концов эти обстоятельства привели к разрыву. По словам Екатерины, это было осознанное решение обоих.