"Надо прожить это горе". Кузнецова раскрыла, почему не спешит строить новые отношения

Украинская актриса Екатерина Кузнецова поделилась новыми подробностями личной жизни. Она объяснила, как оправляется после расставания с бойфрендом-россиянином Максимом Аплиным и почему не спешит бросаться в новые отношения.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью актрисы Евы Коршик.
Актриса призналась, что после разрыва сразу погрузилась в перемены, в частности в переезд в Барселону. Именно активность помогла ей легче пережить завершение длительных отношений.
"Когда у меня происходят эти расставания, я очень ресурсная. То есть я не сижу на месте, не ложусь на диван и не начинаю плакать и там переживать. Я начинаю что-то делать. В данном случае это был мой переезд. Я настолько себя загрузила, поэтому у меня как-то оно прошло очень органично", - рассказала она.
По словам Кузнецовой, ей также помогли работа и смена обстановки.
"Я как-то постоянно меняла картинку и мне от этого было очень комфортно. Конечно, потом, когда я уже наработалась и наездилась, я оказалась одна. Это нормальная история, что женщина начинает что-то вспоминать", - поделилась она.
Она добавила, что не держит обид на бывшего и поддерживает с ним нейтральные отношения.
"Я вообще со всеми своими бывшими в прекрасных отношениях. Мы не дружим, но можем поздравить друг друга с днем рождения. В моем случае не было никаких обид. Я понимала, что просто так сложились обстоятельства", - отметила она.
Намекнула актриса и на причины разрыва.
"Я не захотела жить на его территории, а он там, грубо говоря, не захотел жить там, где я хочу. Так бывает на самом деле", - поделилась она.
Кузнецова также подчеркнула, что для нее важна самореализация.
"Первые и вторые отношения я могла бы сохранить, но была бы я от этого счастлива? Я все же свободная птица", - сказала она.
Актриса получает внимание от мужчин и даже была на свиданиях. Впрочем, на данном этапе строить серьезные отношения не готова.
"Я просто в этом консервативна. Когда разошлась, не люблю сразу вступать в отношения, потому что надо прожить это горе", - пояснила она.
По словам Екатерины, ее впервые накрыло после разрыва через несколько месяцев, когда она осталась наедине с собой. Ко всему, статус холостячки она считает прекрасным опытом.
"У тебя есть больше времени на себя, можешь путешествовать, ездить, делать, что ты хочешь", - подытожила она.
Напомним, в июле прошлого года звезда украинского кино объявила о расставании с женихом-россиянином Максимом Аплиным.
Они были вместе 8 лет. После начала полномасштабного вторжения осудили российскую агрессию и проживали некоторое время вместе на Тенерифе, Испания.
Впрочем, актриса много работала в Украине, а любимый на Шри-Ланке. Их отношения строились в разных странах. Сначала они не виделись 2-3 месяца, а затем разлука увеличились до более 6-ти.
В конце концов эти обстоятельства привели к разрыву. По словам Екатерины, это было осознанное решение обоих.