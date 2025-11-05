"Надо на аренду и зарплату дочери": Павел Зибров признался, как зарабатывает во время войны

Что Павел Зибров рассказал о заработках

По словам певца, огромные средства он вынужден вкладывать в проведение туров, оплату аренды, коллектива и технического обеспечения. К тому же Зибров дает благотворительные выступления для переселенцев и военных.

"Это не то, что ты продал на 200 тысяч и столько забрал. 60% - это расходы, которые ты отдашь", - пояснил он.

Оказывается, певец вернулся к преподаванию в Киевском университете культуры и искусств, где работает на кафедре эстрадного пения.

"Я преподаю у Поплавского, он платит, и я ему очень благодарен. Когда-то я уже там преподавал, лет 20-25 назад, но бросил из-за постоянных гастролей", - вспомнил он.

Зибров рассказал о заработках (скриншот)

Как-то Поплавский позвонил и предложил вернуться к работе. На окончательное решение артиста вдохновила жена Марина.

"Зарабатывать деньги сейчас очень-очень сложно. В основном это же дети, переселенцы, воины, госпитали и тому подобное. А надо и коллективу, и аренду платить театру песни, и зарплату дочке. Ну, и я согласился. Благодарен Михаилу Михайловичу, что он создал мне хорошие условия. Я мастер-классы провожу для детей, для абитуриентов", - рассказал он.

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Какие песни приносят больше всего денег

Кроме того, Зибров зарабатывает на корпоративах. По его словам, самыми популярными песнями остаются "День народження" и "Жінка, що кохаю я", которую когда-то он исполнял на русском.

Как признался артист, был случай, когда ему предлагали спеть оригинальную версию композиции. Однако он категорически против.

"Говорю: "Вы чего, я забыл, что такое русский язык". Меня даже раздражает, если кто-то в общественном транспорте или в магазине говорит на русском языке. Я так сразу смотрю, а они видят мой взгляд и переходят на украинский", - рассказал он.