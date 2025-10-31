Травмы Зинченко и Ярмолюка: смогут ли легионеры из АПЛ помочь сборной Украины

На сколько выбыл Зинченко

О состоянии защитника "Ноттингем Форест" рассказал главный тренер "лесников" Шон Дайч перед игрой своей команды против "Манчестер Юнайтед" в 10-м туре АПЛ.

"Зинченко - пока что нет. К сожалению, он выбыл на дольше, чем мы сначала думали", - ответил тренер на прямой вопрос журналистов на предматчевой пресс-конференции.

Украинец травмировался в матче Лиги Европы против Порту (2:0). Как отметил спортивный врач Дмитрий Бабелюк в своем Telegram-канале, вызов Зинченко на матчи сборной Украины в ноябре почти исключен, ведь повреждение должно оставить игрока вне игры на 4-6 недель.

Новости о Ярмолюке

К счастью, другой легионер из АПЛ - полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк смог избежать серьезной травмы.

25 октября "Брентфорд" в домашнем матче победил "Ливерпуль" (3:2) в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Егор Ярмолюк на 29-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения после одного из единоборств.

По предварительным прогнозам ожидалось, что полузащитник пропустит матчи сборной в ноябре, однако ситуация оказалась не такой критичной.

Ярмолюк оставался вне тренировочного процесса лишь несколько дней. Он сможет вернуться на поле уже в следующем матче АПЛ - 1 ноября против "Кристал Пэлас".

Когда играет сборная

Матчи в европейских лигах, которые состоятся в ближайшие выходные, станут последними перед перерывом на поединки сборных.

Украинская команда сыграет против Франции и Исландии - 13-го и 16-го ноября соответственно. Сейчас "сине-желтые" занимают в своей отборочной группе 2-е место, опережая Исландию на три очка и отставая на столько же от Франции.