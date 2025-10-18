RU

"Тети не очень": Милевский выдал странное заявление об участницах "Холостяка" (видео)

Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)
Автор: Полина Иваненко

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поделился впечатлениями от первого выпуска "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком. Он начал критиковать участниц.

Как сообщает РБК-Украина, в своем Telegram-канале Милевский назвал девушек "тетушками".

Как футболист раскритиковал новый "Холостяк"

Так, Милевский смотрел первый выпуск. Сначала он комментировал реалити с определенным восторгом.

"В гостях, смотрим "Холостяка" и это что-то с чем-то... Вау!" - сказал Артем.

Но потом мнение Милевского изменилось. Он заявил, что ему не очень понравились участницы. Они, по его мнению, "слабенькие". Артем ожидал кого-то другого.

"Смотрю этого "Холостяка", честно, тети не очень. Не очень тети! Я ожидал, Цымбалюк - будет такой мен, а тети слабенькие очень", - выдал он.

 

Участницы проекта на странное заявление Милевского и критику в свой адрес пока не реагировали.

Каким был первый выпуск "Холостяка"

Напомним, 17 октября на экраны вышла первая серия романтического реалити с Тарасом Цымбалюком. Актер познакомился не со всеми девушками, а церемония роз состоится уже в следующую пятницу.

Впрочем, Тарас успел познакомиться со многими участницами. Среди них были ГСЧС-ница, фитнес-тренер, дизайнер, учительница, кондитер, художница и другие девушки с интересными профессиями.

