Тополя впервые за долгое время показался с дочкой и насмешил своим макияжем (фото)

Как Тополя насмешил сеть

Так, на новом фото Тарас позировал рядом с Машей. Дочь певца, которая родилась в 2020 году, делала папе макияж и даже маникюр.

"Во-первых, это красиво!", - написал артист.

Тополь и дочь (фото: instagram.com/tarastopolia)

В комментариях фаны отметили, что новый кадр им понравился. Также они написали:

"Папа доченьки. Ждем открытия салона красоты";

"Во-вторых стильно. Как папина доченька скажу, пусть такие теплые отношения останутся у вас на всю жизнь. Вложите в ребенка всю свою любовь, и когда-то будете им гордиться";

"Любящий папочка маленькой принцессы должен выглядеть именно так";

"Папа года";

"Забавно смотреть";

"Это очень красиво!".

Что известно о семье Тараса Тополи

Много лет эта звездная семья считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Однако супруги не выдержали непростого пути в виде накопленных разногласий и сложных жизненных моментов, поэтому приняли решение расстаться. Официально они сообщили о разрыве после 12 лет брака в начале 2026 года.

Сегодня, несмотря на расставание, певцы воспитывают троих детей, подчеркивая, что дети являются приоритетом в их жизни. Пара общается, стараясь сейчас сосредоточиться на рабочих моментах и минимизировав комментарии о личном. Несмотря на возможные обиды и недоразумения Тарас и Елена и в дальнейшем поддерживают друг друга, в том числе и в публичном пространстве.