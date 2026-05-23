Тома Харди неожиданно уволили из "MobLand" Гая Ричи: причина удивит

Увольнение Харди - детали

48-летний звездный актер фильмов "Веном", "Бэтмен" и "Безумный Макс" исполнял в криминальной драме "MobLand" роль фиксера Гарри Да Соузы. Однако, во время работы над вторым сезоном картины он регулярно опаздывал на съемочную площадку, требовал менять реплики "под себя" и даже присылал собственные правки к сценарию без согласования с командой.

Кроме того, Том был недоволен тем, что сюжет сериала все больше концентрировался на персонажах его звездных коллег - Хелен Миррен и Пирса Броснана.

Особенно сложными стали его отношения с продюсером Джезом Баттервортом, конфликты между ними, по слухам, дошли до угроз уйти из проекта.

Том Харди (фото: instagram.com/tomhardy)

В результате, продюсеры больше не смогли терпеть такое провокационное поведение Харди и решили отказаться от съемок с ним в третьем сезоне популярного сериала.

Не первый конфликт

Как известно, конфликт на съемочной площадке "MobLand" далеко не первый в карьере Харди. Еще во время съемок "Безумного Макса" (2015 год) он поссорился с другой актрисой Шерлиз Терон из-за постоянных опозданий. Позже звезда лично признавал, что был "слишком напряженным" и что его коллега "заслуживала лучшего партнера".

Важно подчеркнуть, что, несмотря на скандальные сообщения, официального подтверждения об увольнении Харди у Paramount+ или представителей актера пока обнародовано не было. В то же время инсайдеры утверждают, что студия уже приняла окончательное решение относительно дальнейшей судьбы актера, а точнее его отсутствия в третьем сезоне "MobLand.

Что еще нового в жизни Харди

В последнее время голливудский актер все чаще говорит не только о новых ролях, но и о серьезных проблемах со здоровьем. В последних своих интервью он признался, что "годы изнурительных съемок, сложных трюков и физических трансформаций сказались" и его тело начало "буквально рассыпаться".

Харди уже перенес две операции на коленях, а также страдает от грыжи межпозвоночного диска, ишиаса и плантарного фасциита - хронической боли в стопе. Кроме того, он потянул сухожилие в бедре, из-за чего постоянно испытывает дискомфорт во время физических нагрузок.

Актер не скрывает, что все эти травмы стали следствием многих лет работы в боевиках и интенсивной подготовки к ролям. Для фильмов Том регулярно набирает или сбрасывает вес, проходит тяжелые тренировки и выполняет сложные сцены, что постепенно сказалось на организме.