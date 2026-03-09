Тина Кароль резко ответила предательнице Лорак из-за обвинений в "выдавливании" со сцены

Тина Кароль ответила на упреки предательницы Лорак о "выдавливании" с украинской сцены

Во время выступления Тина Кароль эмоционально прокомментировала слова "коллеги".

"Сделать выбор и идти прямо, знаете, не оборачиваясь вообще никогда. Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что не пускают в страну. Я очень хотела это сказать", - отметила Кароль.

Артистка намекнула на неприемлемое для нее поведение Лорак и осудила ее позицию во время войны. В конце Кароль сделала резкий жест в сторону коллеги, что еще больше подчеркнуло ее несогласие.

Контекст и позиция Лорак

По словам Ани Лорак, ее активные гастроли в России начались после участия в "Евровидении-2008", где она представляла Украину. Певица считает, что ее популярность могла вызвать зависть у коллег.

"Это все совпало после "Евровидения". В 2008-2010 годах был пик моих гастролей в России. Я стала народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который обрушился на меня, конечно, вызвал неприятные чувства у людей... И пусть история рассудит, потом оно все всплывет однажды, и мы узнаем всю правду", - сказала Лорак в последнем интервью.

Она также рассказала, что оказалась перед выбором - остаться в Украине или продолжать карьеру в России.

"Я завоевала все, что возможно в этой стране. Надо двигаться дальше, развиваться. И тогда тебе просто говорят: или ты должен остаться, или мы тебя перекрываем", - отметила она.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Претензии к Тине Кароль

Лорак намекнула, что ее проблемы с возвращением на украинскую сцену могли быть связаны с позицией Тины Кароль. Ранее режиссер Олег Боднарчук предполагал, что именно Кароль могла повлиять на ситуацию.

"Это его мнение, наверное, не безосновательное, потому что об этом говорят все. Когда я эту лавину на себе почувствовала, к кому мне пойти разбираться? Я это чувствовала на себе... Когда включаются против тебя на уровне страны, что я должна сделать", - пожаловалась Лорак.