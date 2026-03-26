Не только Украина и Швеция: кто еще играет в плей-офф ЧМ-2026 сегодня и где смотреть матчи

Сегодня, 26 марта, все внимание украинских болельщиков приковано к противостоянию подопечных Сергея Реброва со Швецией. Однако параллельно в Европе состоятся еще семь поединков плей-офф отбора на ЧМ-2026, где сойдутся топовые сборные.
В мартовских стыках участвуют 16 европейских сборных, разделенных на четыре пути (A, B, C, D). В каждом квартете предусмотрено два полуфинала и финал. Победитель каждого пути получит путевку на ЧМ-2026, который впервые в истории примут сразу три страны и где сыграют рекордные 48 команд.
Расписание матчей 26 марта:
Путь А
Путь В
Путь С
Путь D
Только триумф в сегодняшних встречах дает право сыграть в финалах плей-офф, которые запланированы на 31 марта. В случае успеха над шведами, сборная Украины встретится с победителем пары Польша - Албания.
Потенциальные пары финалов (31 марта):
Кроме европейских баталий, в ночь на 27 марта по киевскому времени стартует и межконтинентальный плей-офф, где за два места на Мундиале будут сражаться представители других конфедераций. Благодаря высокому рейтингу ФИФА, команды Ирака и ДР Конго уже ждут своих соперников в финальных стыках.
Расписание межконтинентальных стыков:
Победитель в первой паре в финале сыграет с Ираком, второй - с ДР Конго.
Уже определились 42 из 48-ми участников грядущего мундиаля.
Полный список известных участников ЧМ-2026:
Хозяева турнира (3/3): США, Канада, Мексика
Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар
Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия
Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай
Северная Америка (3/3): Панама, Гаити, Кюрасао
Океания (1/1): Новая Зеландия
Европа (12/16): Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Шотландия, Испания, Австрия, Бельгия
Межконтинентальный плей-офф (0/2): -
