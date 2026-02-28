RU

Тарасюк принес Украине первую медаль на ЧМ-2026: как украинец торжествовал несмотря на роковую стрельбу

Тарас Тарасюк (фото: instagram.com/_taras_tarasiuk)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский биатлонист Тарас Тарасюк завоевал серебряную награду в индивидуальной гонке на юниорском первенстве планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Читайте также: После Олимпиады украинец ошеломил идеальной стрельбой и ворвался в топ-10 Кубка IBU

Триумф в Германии: первая мировая награда Тарасюка

Программа юниорского чемпионата мира 2026 года в немецком Арбере открылась мужской индивидуальной гонкой среди юношей (возрастная категория U-19).

Главным героем стартового дня соревнований стал 17-летний украинец Тарас Тарасюк.

Наш спортсмен допустил две ошибки на втором огневом рубеже, однако идеальная работа на остальных этапах стрельбы позволила ему вмешаться в борьбу за пьедестал.

Тарасюк финишировал вторым, проиграв победителю - латвийцу Рихардсу Лозберсу - 54.5 секунды. Бронзовую медаль завоевал представитель Болгарии Георги Джорджов.

Для Тараса это первая личная награда на уровне чемпионатов мира.

Ранее в этом году он уже становился триумфатором юниорского Евро, выиграв одиночную смешанную эстафету вместе с сестрой Татьяной.

Результаты других украинцев

Кроме точности на последних рубежах, Тарасюк продемонстрировал впечатляющую скорость на дистанции.

Украинец вошел в тройку лидеров по времени пребывания на огневых позициях и показал второй общий темп среди всех участников, уступив ходом только победителю Лозберсу на 1 минуту и 58 секунд.

Остальным представителям сине-желтой сборной не удалось навязать борьбу за высокие позиции, поэтому они финишировали за пределами первой двадцатки.

Назарий Савоник в своем дебютном международном старте занял 25-е место с пятью штрафными минутами, Ярослав Гаркуша завершил гонку на 59-й строчке, а Константин Марцелюк показал 70-й результат.

Всего в гонке приняли участие 117 биатлонистов.

Юниорский ЧМ-2026, Арбер. Мужская индивидуальная гонка (ребята):

  1. Рихардс Лозберс (Латвия, 2+0+1+0) 38:21.2
  2. Тарас Тарасюк (Украина, 0+2+0+0+0) +54.5
  3. Георгий Джорджов (Болгария, 1+1+1+0) +3:23.9
  4. Маркус Скленарик (Словакия, 2+0+1+1+1) +3:42.7
  5. Нанс Маделенат (Франция, 1+1+1+0) +3:42.7
  6. Даниэль Вариков (Эстония, 2+0+0+2) +4:03.4

...

  • 25. Назарий Савоник (Украина, 0+2+1+2) +7:15.9
  • 59. Ярослав Гаркуша (Украина, 2+0+1+1+1) +10:44.3
  • 70. Константин Марцелюк (Украина, 1+1+1+2) +12:49.5

Сегодня, 28 февраля, соревновательный день в Арбере продолжится индивидуальной гонкой среди юниоров (U-21), где также выступят четверо украинцев.

Старт запланирован на 15:20 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что Украина отправит на Паралимпийские Игры-2026 самое большое количество спортсменов в истории.

