Тарас Цымбалюк прокомментировал ночное ДТП в Киеве: что произошло на самом деле

13:24 13.04.2026 Пн
2 мин
Актер решил самостоятельно расставить все точки над "і"
aimg Катерина Собкова
Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Актер Тарас Цымбалюк отреагировал на информацию о ночном ДТП в Киеве. "Холостяк" подтвердил, что он находился в машине, которая врезалась в другие.

Что рассказал Цымбалюк

Актер "вышел" в Stories и подтвердил факт аварии. Также он объяснил, как именно она произошла.

"К сожалению, вчера на мы попали в ДТП. Самое главное, что все живы и целы", - отметил Тарас.

По словам Цымбалюка, он не находился за рулем, ведь ехал от родителей, с которыми праздновал Пасху.

Цымбалюк вышел на связь после ДТП (скриншот)

"Я выпил и стал пассажиром, когда выехал от родителей, за руль моей машины сел мой Роман, который, понятное дело, не употреблял... Я был рядом", - написал актер.

"Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело. Спасибо никто не пострадал - и это самое главное. ps: есть постановление полиции, где в официальных документах эта инфа подтверждена", - подчеркнул Тарас.

Цымбалюк раскрыл детали аварии (скриншот)

Что известно об аварии с Цымбалюком

Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что ДТП произошло возле ЖК "Варшавский" в Киеве.

Очевидцы писали, что Тарас якобы "дрифтовал", но кто именно был за рулем - инсайдеры не сообщали.

