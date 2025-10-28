RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Таловеров вошел в сборную недели в Англии после дебюта за "Сток Сити"

Фото: Максим Таловеров (instagram.com/tal.04)
Автор: Андрей Костенко

Украинский защитник английского "Сток Сити" Максим Таловеров включен в символическую сборную недели в Чемпионшипе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Удачный дебют украинца

Отечественный защитник дебютировал за "Сток Сити", к которому присоединился летом 2025 года, в 12-м туре второго по силе английского дивизиона.

В противостоянии с "Портсмутом" он вышел в стартовом составе на позиции правого защитника и отыграл все 90 минут. "Сток Сити" победил 1:0 благодаря автоголу защитника соперников на 70-й минуте.

Это был первый матч Таловерова в чемпионате Англии и второй - за основную команду. Предыдущее выступление состоялось еще в августе в рамках Кубка лиги, после чего игрок не участвовал в сентябрьских и октябрьских матчах клуба.

Сборная недели

По итогам игровой недели украинец попал в сборную тура по версии аналитического портала WhoScored.

Он стал единственным представителем "Сток Сити" в символической команде.

Клуб украинца, набрав 21 очко, поднялся в таблице Чемпионшипа на 5-е место - до зоны плей-офф за выход в АПЛ.

 

Ранее мы сообщили, что "Реал" обжалует красную карточку Лунина в матче против "Барселоны".

Также мы писали, что Андрей Ярмоленко сделал заявление о конфликте с Шовковским.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболЧемпионат Англии