Таловеров вошел в сборную недели в Англии после дебюта за "Сток Сити"

Удачный дебют украинца

Отечественный защитник дебютировал за "Сток Сити", к которому присоединился летом 2025 года, в 12-м туре второго по силе английского дивизиона.

В противостоянии с "Портсмутом" он вышел в стартовом составе на позиции правого защитника и отыграл все 90 минут. "Сток Сити" победил 1:0 благодаря автоголу защитника соперников на 70-й минуте.

Это был первый матч Таловерова в чемпионате Англии и второй - за основную команду. Предыдущее выступление состоялось еще в августе в рамках Кубка лиги, после чего игрок не участвовал в сентябрьских и октябрьских матчах клуба.

Сборная недели

По итогам игровой недели украинец попал в сборную тура по версии аналитического портала WhoScored.

Он стал единственным представителем "Сток Сити" в символической команде.

Клуб украинца, набрав 21 очко, поднялся в таблице Чемпионшипа на 5-е место - до зоны плей-офф за выход в АПЛ.