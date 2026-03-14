Такого не было 5 лет: Калинина выдала историческую серию в Анталии перед финалом

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает доминировать на кортах Турции. Победа над Катаржиной Кавой не только вывела ее в очередной финал, но и ознаменовала впечатляющую серию успехов в сезоне 2026 года.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал турнира серии "челленджер" в Анталия. В полуфинальном матче она одолела представительницу Польши Катаржину Кава, которая занимает 146-е место в рейтинге WTA.
В первой партии ключевым стал брейк украинки в восьмом гейме. После этого Калинина без проблем завершила сет на собственной подаче - 6:3.
Вторую партию украинка начала мощно, выиграв четыре гейма подряд. В восьмом гейме она могла поставить точку в матче на своей подаче, однако позволила сопернице сделать брейк. Несмотря на это, Калинина сохранила преимущество и довела сет до победы - 6:4.
Для Калининой это уже третий подряд финал турниров серии "челленджер" в Анталии. Ранее украинка выиграла один из двух решающих матчей, одолев соотечественницу Александру Олейникову.
Выход в финал также позволил теннисистке продолжить успешную серию. Сейчас она насчитывает девять побед подряд.
Это самая длинная победная серия украинской теннисистки за последние пять лет. Последний раз длинный отрезок Калинина демонстрировала в 2021 году, когда выиграла 14 матчей подряд.
В решающем матче турнира Калинина встретится со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек.
Финальный поединок состоится в воскресенье, 15 марта.
Ранее мы писали, как украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной.