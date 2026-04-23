"Такой демократический был". Николай Луценко ошеломил признанием о пропагандисте Киселеве

18:20 23.04.2026 Чт
2 мин
Ведущий прогноза погоды вспомнил, каким был россиянин во время работы в Украине
aimg Сюзанна Аль Мариди
Николай Луценко вспомнил общение с Киселевым (коллаж: РБК-Украина)

Легендарный ведущий прогноза погоды Николай Луценко ошеломил подробностями о российском пропагандисте Дмитрии Киселеве. Как выяснилось, когда-то он был демократичным и производил впечатление человека с современными ценностями.

Что сказал Николай Луценко о Киселеве

Он вспомнил, что они работали в одной среде, но не очень тесно.

"Это не была коллаборация абсолютно. Мы просто работали в одном помещении. Я помню его молодым. Киев был заскорузлый, здесь такое все было, ну, как говорят, хуторянство на телевидении, а там, в Москве, такие классные идеи", - рассказал Николай.

Тогда Киселев производил впечатление представителя современного, западного стиля жизни.

"Он был корреспондентом в Финляндии. Он такой был инфлюенсер, можно сказать, западного стиля жизни, одевался так модно. Такой молоденький, такая манера западная", - поделился Луценко.

Киселев даже высоко оценивал работу украинца.

"Он очень симпатизировал моей программе. Сказал, что лучшей не видел", - вспомнил он.

Николай Луценко вспомнил общение с Киселевым (фото: РБК-Украина)

"Был демократический"

Перед кардинальной трансформацией россиянин казался дружелюбным и гостеприимным, однако со временем все изменилось.

"У него был день рождения, у него была конюшня в Конча-Заспе. Он позвал весь коллектив в гости. Он прекрасный хозяин. Сказал не приносить никаких подарков. Если кто-то хочет, то только диски с джазом. У меня как раз был классный, так я ему подарил", - вспомнил он.

Со временем Киселев стал представителем российской пропаганды. Николай шокирован цинизмом бывшего коллеги.

"Он такой демократичный был. И вдруг такое чмо. Я просто в шоке. Вообще от этого в шоке", - признался он.


Что известно о деятельности Киселева

Напомним, с 2000 по 2006 годы он работал в Украине, в частности был ведущим еженедельного социально-аналитического проекта. Позже вернулся в РФ и превратился в рупор российской пропаганды.

В марте 2022 года ему объявили подозрение за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В мае 2025-го СБУ задокументировала новые преступления, среди которых популяризация вооруженной агрессии РФ, призывы к захвату Украины и оправдание военных преступлений россиян.

