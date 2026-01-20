Святослав Михайлюк вернулся в старт "Юты" и набрал 10 очков в матче НБА

Возвращение в старт и уверенное начало

Украинец снова получил доверие тренера и появился в первой пятерке "Юты". Его отсутствие продолжалось в течение трех предыдущих поединков регулярного чемпионата.

Уже в дебюте встречи Михайлюк отметился точным дальним броском. Этот трехочковый позволил "Джазменам" захватить лидерство на старте матча.

Первую четверть защитник завершил с активным заделом в пять набранных пунктов.

До большого перерыва Святослав успел реализовать еще одну попытку с дальней дистанции.

Статистические показатели и игровые нюансы

Всего украинский легионер провел в игре 24 минуты игрового времени. За этот период он смог записать на свой счет 10 очков.

Для Михайлюка это уже третий матч в текущем году с двузначной результативностью. Кроме набранных пунктов, защитник собрал 2 подбора и отдал 3 передачи.

Вторая половина игры выдалась для баскетболиста несколько напряженной. В заключительной четверти украинец умудрился получить три фола за десять секунд.

Он завершил свое выступление двумя точными штрафными бросками за 5 минут до конца.

Кризис "Юты" и турнирные перспективы

Несмотря на старания украинца, "Юта Джаз" снова потерпела поражение в сезоне. Финальная сирена зафиксировала победу "Сан-Антонио" со счетом 123:110.

Этот проигрыш стал для команды из Солт-Лейк-Сити уже четвертым подряд. Сейчас "Юта" остается на 13-м месте в турнирной таблице Запада. Отставание от зоны плей-ин продолжает стремительно расти.

Средний показатель результативности Святослава в сезоне держится на отметке 9.0 очков.

Это лучшая статистика игрока с момента его выступлений за "Шарлотт". Следующий вызов ждет команду уже завтра в игре против "Миннесоты".