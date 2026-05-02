Мировая сенсация в Мадриде: Марта Костюк взяла главный титул в карьере

Украинка Марта Костюк впервые в карьере покорила престижный турнир категории WTA 1000 в Мадриде. В финальном противостоянии вторая ракетка Украины одолела "нейтральную" Мирру Андрееву.

Ход решающего поединка

Финальный матч турнира Mutua Madrid Open длился 1 час 20 минут.

В первом сете соперницы длительное время демонстрировали равную игру, однако при счете 2:2 украинка перехватила инициативу.

Костюк оформила серию выигранных геймов, что позволило ей закрыть партию с результатом 6:3.

Второй сет развивался по более сложному сценарию. Соперница боролась за каждое очко и вела в счете, однако Марта продемонстрировала психологическую устойчивость.

Сравняв цифры на табло, украинка вырвалась вперед в решающем 11 гейме и поставила точку в матче - 7:5.

Исторический успех и обновление рейтинга

Победа в испанской столице стала самым весомым достижением в профессиональной карьере Костюк.

Это третий трофей на уровне WTA для украинки, которая ранее покоряла финалы в Брисбене и Руане.

Стоит отметить, что до сих пор только Элине Свитолиной удавалось добывать титулы уровня WTA 1000 в истории украинского тенниса.

Благодаря этому результату Марта установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 15 позицию.

В текущем сезоне Костюк демонстрирует невероятную форму, продолжая победную серию на грунтовых кортах, которая насчитывает уже 12 матчей.

На пути к чемпионскому кубку Марта прошла непростую сетку соревнований, одолев таких соперниц, как Юлия Путинцева, Джессика Пегула, Кэти Макнелли, Линда Носкова и Анастасия Потапова.