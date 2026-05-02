ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Мировая сенсация в Мадриде: Марта Костюк взяла главный титул в карьере

19:51 02.05.2026 Сб
2 мин
Такого украинский теннис не видел со времен пика Свитолиной - цифры впечатляют
aimg Екатерина Урсатий
Мировая сенсация в Мадриде: Марта Костюк взяла главный титул в карьере Марта Костюк (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украинка Марта Костюк впервые в карьере покорила престижный турнир категории WTA 1000 в Мадриде. В финальном противостоянии вторая ракетка Украины одолела "нейтральную" Мирру Андрееву.

О ходе матча и финальном результате рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: "Меня хотят сломать": WTA терроризирует украинскую теннисистку из-за Соболенко и Путина

Ход решающего поединка

Финальный матч турнира Mutua Madrid Open длился 1 час 20 минут.

В первом сете соперницы длительное время демонстрировали равную игру, однако при счете 2:2 украинка перехватила инициативу.

Костюк оформила серию выигранных геймов, что позволило ей закрыть партию с результатом 6:3.

Второй сет развивался по более сложному сценарию. Соперница боролась за каждое очко и вела в счете, однако Марта продемонстрировала психологическую устойчивость.

Сравняв цифры на табло, украинка вырвалась вперед в решающем 11 гейме и поставила точку в матче - 7:5.

Исторический успех и обновление рейтинга

Победа в испанской столице стала самым весомым достижением в профессиональной карьере Костюк.

Это третий трофей на уровне WTA для украинки, которая ранее покоряла финалы в Брисбене и Руане.

Стоит отметить, что до сих пор только Элине Свитолиной удавалось добывать титулы уровня WTA 1000 в истории украинского тенниса.

Благодаря этому результату Марта установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 15 позицию.

В текущем сезоне Костюк демонстрирует невероятную форму, продолжая победную серию на грунтовых кортах, которая насчитывает уже 12 матчей.

На пути к чемпионскому кубку Марта прошла непростую сетку соревнований, одолев таких соперниц, как Юлия Путинцева, Джессика Пегула, Кэти Макнелли, Линда Носкова и Анастасия Потапова.

Ранее мы рассказали, как фантастический подарок от соперницы сохранил Свитолиной место в элите.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Россияне пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска, - ДШВ
Россияне пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска, - ДШВ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы