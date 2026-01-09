Свитолина сделала невероятный камбэк и впервые за 8 месяцев вышла в полуфинал WTA

Драматический сценарий на корте

Начало встречи сложилось в пользу Свитолиной - она уверенно забрала первую партию со счетом 6:4. Однако уже во втором сете ситуация кардинально изменилась. Элина оказалась в роли догоняющей, уступая 1:5.

Несмотря на эффектный камбэк и перевод игры на тайбрейк, партия осталась за представительницей Великобритании.

Решающий сет превратился в настоящую проверку на выносливость. Картал снова была близка к успеху, ведя в счете 5:3, однако Свитолина не позволила оппонентке подать на матч.

Отыграв сложные мячи при счете 5:5, украинка довела дело до второго тайбрейка, где на этот раз оказалась сильнее - 7:6(5).

Статистика и исторический контекст

За время поединка, который длился 2 часа 7 минут, Элина Свитолина выполнила один эйс и реализовала 5 брейк-поинтов. Это была вторая очная встреча теннисисток, и украинка снова вышла из нее победительницей.

Для Свитолиной это первый выход в полуфинальную стадию за последние восемь месяцев. Последний раз подобный результат она демонстрировала в мае прошлого года на турнире в Мадриде.

Отметим, что лучшим достижением украинки в Окленде является финал 2024 года.

Кто станет следующей соперницей

В борьбе за путевку в финал первая сеяная турнира встретится с американкой Ивой Йович (35-й номер рейтинга).

Представительница США в своем четвертьфинале оказалась сильнее бельгийки Софии Костулас. Поединок Свитолина - Йович запланирован на субботу, 10 января.