Свитолина и другие звезды сыграют выставочные матчи перед Australian Open: известна соперница украинки

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина, которая готовится к своему 13-му старту на Открытом чемпионате Австралии, примет участие в "Неделе открытия" - серии выставочных поединков перед официальным началом турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт австралийского мейджора.
Соперницей первой отечественной ракетки станет финалистка прошлогодних "Уимблдона" и US Open - американка Аманда Анисимова, которая сейчас идет 4-й в мировом рейтинге.
Формат матча: два стандартных сета и чемпионский тай-брейк до 10 очков в случае необходимости решающей партии. Поединок состоится 14 января на главном стадионе турнира - Rod Laver Arena.
После матча Свитолиной на Rod Laver Arena состоится шоу-турнир Australian Open - AO 1 Point Slam, среди участников которого будут Карлос Алькарас, Янник Синнер, Ига Свентек и Коко Гофф.
Кроме того, в рамках "Недели открытия" будут сыграны следующие выставочные матчи:
Отметим, что основные соревнования на первом Грэндслеме сезона стартуют 18 января.
Первый официальный матч в сезоне 2026 года Свитолина проведет раньше: она примет участие в турнир WTA 250 в новозеландском Окленде, который пройдет с 5 по 11 января.
Это выступление будет вторым в карьере украинки на новозеландских кортах. В 2024 году Свитолина продемонстрировала здесь отличный результат, пробившись в финал, где уступила третьей ракетке мира - американке Коко Гофф.
Турнир 2026 года станет для первой ракетки Украины 13-м австралийским Грэнслемом в карьере.
Лучшим результатом Свитолиной является четвертьфинал. Элина трижды выступала на данной стадии - в 2018-м, 2019-м и 2025 годах.
