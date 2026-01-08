Свитолина возвращается с характером: украинка вышла в четвертьфинал WTA в Окленде

Свитолина - Бултер: ход поединка

Старт встречи выдался для украинки непростым: Свитолина отпустила соперницу вперед (0:2), однако сумела перехватить инициативу и выиграть четыре гейма подряд.

При счете 5:2 Элина не реализовала преимущество, позволив Бултер отыграться, но в последний момент избежала тайбрейка - 7:5.

Во второй партии украинская спортсменка улучшила качество подачи, выполнив 4 эйса. Несмотря на то, что Свитолина не смогла закрыть матч при счете 5:3 на собственной подаче, она продемонстрировала фирменную стойкость и завершила игру брейком на приеме.

Матч, длившийся чуть более двух часов, закончился со счетом 6:4 в пользу Элины после реализации третьего матчбола.

Элина Свитолина шесть раз забирала геймы на подаче британки, тогда как Кэти Бултер ответила четырьмя аналогичными успехами.

Что касается действий на собственной подаче, первая ракетка Украины превзошла оппонентку по количеству подач навылет - 4 против 2 у представительницы Великобритании.

При этом обе теннисистки продемонстрировали идентичный показатель брака при вводе мяча в игру, допустив по 4 двойные ошибки каждая.

Возвращение Свитолиной и следующая соперница

Для Элины соревнования в Окленде стали первым выходом на корт после длительной паузы. Напомним, что украинка завершила предыдущий сезон досрочно в августе, а в последний раз доходила до стадии 1/4 финала еще летом на турнире в Монреале.

За путевку в полуфинал ASB Classic Свитолина будет бороться с победительницей пары Элла Зайдель (Германия) - Сонай Картал (Великобритания).

Ранее в рамках текущего турнира украинская теннисистка уже прошла представительницу Франции Варвару Грачеву, однако прекратила участие в парном разряде, где выступала в дуэте с легендарной Винус Уильямс.