Свитолина - в финале "тысячника" в Риме! Украинка сломала грозную Свёнтек в драме из трех сетов

WTA 1000. Рим. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Ига Свёнтек (Польша) - 6:4, 2:6, 6:2

Перед матчем: расклады и ожидания

Свитолина подходила к этому полуфиналу в статусе двукратной чемпионки турнира в Риме, в очередной раз подтвердив, что здешние корты являются для нее "домашними". Текущий сезон складывался для Свитолиной чрезвычайно стабильно - выход в полуфинал итальянского "тысячника" стал для нее уже шестым в 2026 году. Этот успех также позволил Элине гарантировать себе подъем на две ступеньки в обновленном рейтинге WTA.

Для польской теннисистки, которую считают главным "титаном" современного грунта, начало 2026 года выдалось нетипично сложным. До Рима Свёнтек не имела в своем активе ни одного финала или титула в сезоне, а этот полуфинал стал для нее первым за год. Несмотря на это, статистика Иги на грунте оставалась грозной, учитывая ее четыре триумфа на Ролан Гаррос.

До этого матча Свёнтек вела в личных встречах со счетом 4:2, имея также преимущество на грунтовом покрытии (2:0). Впрочем, последнее слово перед Римом было за Свитолиной: в текущем сезоне украинка выбила польку в четвертьфинале Индиан-Уэллс (6:2, 4:6, 6:4).

Однако, букмекеры и эксперты считали фавориткой противостояния именно польку - из-за ее более высокого рейтинга и профильности покрытия.

Как прошла игра

Первый сет выдался довольно напряженным для обеих теннисисток. Свитолина первой сделала брейк, что позволило ей оторваться в счете (3:1). Однако Свёнтек сразу ответила собственным успехом на чужих мячах и восстановила равновесие (3:3). В конце партии соперницы снова подарили друг другу свои подачи. Да и решающий балл Элина взяла благодаря брейку - 6:4.

Статистики WTA оперативно добавили оптимизма информацией, что в этом году Свитолина выиграла все 22 матча, в которых брала первый сет.

Впрочем, оптимизм быстро угас уже в начале второй партии. Свёнтек мощно стартовала с двух брейков подряд и достигла угрожающего преимущества - 3:0. Элина подарила надежду, отыграв один брейк (1:3), однако сразу отдала свою подачу (1:4). Второй балл Свитолина завоевала в седьмом гейме, отыграв сетбол соперницы на своей подаче (2:5). Однако уже в следующем розыгрыше уступила "под ноль". Партия за Свёнтек - 6:2. Счет по сетам сравнялся - 1:1.

Начало решающего сета стало зеркальной противоположностью предыдущего. Теперь уже Свитолина выдала серию из трех выигранных геймов подряд. Причем в двух первых делала мини-камбэки, вытаскивая победные очки с 0:30. А в третьем - ликвидировала угрозу со стороны Свёнтек сделать брейкпойнт. Затем соперницы тяжело, но брали очки каждая на своих подачах. Впрочем, решающий балл Элина добыла, сделав второй брейк в партии - 6:2. Свитолина - в финале!

Что дальше

Элина проведет шестой финал на турнирах WTA 1000 и третий из них на грунте. Предыдущие два были в 2017 и 2018 годах в Риме, когда она становилась здесь чемпионкой. Украинка попытается выиграть пятый трофей на соревнованиях такого уровня.

Это будет 25-й финал для Свитолиной в Туре и восьмой на грунтовом покрытии. Она добыла 19 одиночных трофеев и выиграла во всех семи грунтовых финалах. Напомним, что в этом году Элина стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Окленде и добралась до финала на турнире WTA 1000 в Дубае.

Соперницей украинки будет четвертая ракетка мира - американка Коко Гофф. Ранее теннисистки встречались пять раз, но ни разу на грунте. В личных противостояниях Свитолина ведет со счетом 3:2. В этом году она выиграла у Гофф два матча: в четвертьфинале Australian Open и в полуфинале в Дубае.

Финал турнира в Риме состоится в субботу, 16 мая, и начнется не раньше 18:00 по Киеву.