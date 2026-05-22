RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Свитолина с мужем выиграли звездный турнир в Париже: перед ними не устояли даже Синнер и Джокович

15:07 22.05.2026 Пт
2 мин
Первая ракетка Украины и Гаэль Монфис триумфовали на кортах "Ролан Гаррос"
aimg Андрей Костенко
Элина Свитолина и Гаэль Монфис (фото: x.com/rolandgarros)

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина и ее муж - звездный французский теннисист Гаэль Монфис стали победителями выставочного парного турнира Gael&Friends в Париже.

Звездные противостояния на кортах "Ролан Гаррос"

Необычные соревнования в формате теннисного и музыкального шоу организовали в честь предстоящего завершения профессиональной карьеры 39-летнего французского теннисиста. Несмотря на дружественный статус мини-турнира, состав участников оказался максимально мощным.

Путь Свитолиной и Монфиса к трофею:

Предварительные раунды: сначала уверенно обыграли тандем Сорана Кирстя / Ришар Гаске, а затем - лидера мужского рейтинга - Янника Синнера вместе с Диан Парри.

Финал: в решающем матче Элина и Гаэль не оставили шансов легендарному Новаку Джоковичу, который выступал в паре с гречанкой Марией Саккари - 10:6.

Прощальный аккорд Монфиса в Париже

Текущий сезон 2026 года станет последним в долговременной карьере Гаэля Монфиса - француз окончательно повесит ракетку на гвоздь в конце года.

Уже 24 мая в Париже стартует основная сетка престижного турнира серии Grand Slam - "Ролан Гаррос". Организаторы предоставили опытному французу wild card, и в своем прощальном первом круге домашнего мэйджора он сыграет против соотечественника Уго Гастона.

В свою очередь Элина Свитолина на старте одиночного разряда померится силами с венгеркой Анной Бондар.

Ранее Свитолина поразила роскошной фотосессией после триумфа на WTA 1000.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТеннисЭлина Свитолина