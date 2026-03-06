Соперницы уже известны: Свитолину и Костюк ждут взрывные испытания в Индиан-Уэллсе

Свитолина против немецкой ветеранки против немецкой ветеранки

Первой оппоненткой Элины Свитолиной в Калифорнии станет опытная Лаура Зигемунд (№55 WTA).

38-летняя представительница Германии пробилась во второй круг благодаря волевой победе над хорваткой Петрой Марчинко.

Поединок длился почти три часа и завершился камбэком Зигемунд - 3:6, 6:3, 6:4.

Для немецкой теннисистки это лишь второй выход в следующую стадию соревнований в Индиан-Уэллсе за всю карьеру.

Ранее Свитолина и Зигемунд встречались лишь однажды - на Олимпийских играх в Токио победу праздновала украинка.

Костюк будет экзаменовать хозяйку кортов

Марта Костюк на старте турнира сыграет против американки Тейлор Таунсенд (№87 WTA) представительница США продемонстрировала уверенную игру в первом раунде, неожиданно легко одолев чешку Мари Бузкову (№33 WTA) со счетом 6:2, 6:1.

Таунсенд сейчас находится в отличной форме: она выиграла семь из восьми последних матчей, а в основную сетку Индиан-Уэллса пробилась через квалификацию.

История очных противостояний между Костюк и Таунсенд насчитывает один поединок - в 2024 году в Аделаиде сильнее была Марта.

Календарь выступлений украинок

Матчи второго круга с участием Свитолиной и Костюк запланированы на 7 марта. Кроме них, представительство Украины на турнире обеспечивает Даяна Ястремская.

После успешного старта против Чжан Шуай, Ястремская проведет свой поединок против Александры Эали из Филиппин уже 6 марта.