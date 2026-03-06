RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Соперницы уже известны: Свитолину и Костюк ждут взрывные испытания в Индиан-Уэллсе

10:02 06.03.2026 Пт
2 мин
Одна из украинок выйдет на корт против соперницы, которая старше ее почти на 20 лет.
aimg Екатерина Урсатий
Элина Свитолна (фото: Getty Images)

Ведущие теннисистки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк готовятся к старту на престижном турнире в США. По результатам первого раунда определились оппонентки, с которыми украинки будут соревноваться за выход дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Читайте также: Костюк восстановилась после болезненной травмы и нацелилась на "пятый Грэндслем"

Свитолина против немецкой ветеранки против немецкой ветеранки

Первой оппоненткой Элины Свитолиной в Калифорнии станет опытная Лаура Зигемунд (№55 WTA).

38-летняя представительница Германии пробилась во второй круг благодаря волевой победе над хорваткой Петрой Марчинко.

Поединок длился почти три часа и завершился камбэком Зигемунд - 3:6, 6:3, 6:4.

Для немецкой теннисистки это лишь второй выход в следующую стадию соревнований в Индиан-Уэллсе за всю карьеру.

Ранее Свитолина и Зигемунд встречались лишь однажды - на Олимпийских играх в Токио победу праздновала украинка.

Костюк будет экзаменовать хозяйку кортов

Марта Костюк на старте турнира сыграет против американки Тейлор Таунсенд (№87 WTA) представительница США продемонстрировала уверенную игру в первом раунде, неожиданно легко одолев чешку Мари Бузкову (№33 WTA) со счетом 6:2, 6:1.

Таунсенд сейчас находится в отличной форме: она выиграла семь из восьми последних матчей, а в основную сетку Индиан-Уэллса пробилась через квалификацию.

История очных противостояний между Костюк и Таунсенд насчитывает один поединок - в 2024 году в Аделаиде сильнее была Марта.

Календарь выступлений украинок

Матчи второго круга с участием Свитолиной и Костюк запланированы на 7 марта. Кроме них, представительство Украины на турнире обеспечивает Даяна Ястремская.

После успешного старта против Чжан Шуай, Ястремская проведет свой поединок против Александры Эали из Филиппин уже 6 марта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис