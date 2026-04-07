Ястремская победно стартовала в Линце: год назад она играла здесь в финале

16:06 07.04.2026 Вт
2 мин
Украинка выбила седьмую сеяную американку и готовится к реваншу за поражение на Australian Open
aimg Андрей Костенко
Даяна Ястремская (фото: Getty Images)

Украинка Даяна Ястремская с победы начала выступления на турнире серии WTA 500 в австрийском Линце. В напряженном поединке первого круга 49-я ракетка мира продемонстрировала характер, одолев сопротивление представительницы США Энн Ли.

Читайте также: Возвращение на счастливые корты: Свитолина раскрыла грандиозные планы на грунтовый сезон

WTA 500, Линц. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) - Энн Ли (США) - 7:5, 4:6, 6:3

Два часа борьбы

Матч против 36-й ракетки мира Энн Ли длился более двух часов и выдался крайне нестабильным для обеих теннисисток.

Ястремская мощно начала первый сет, поведя со счетом 3:0, однако американка смогла выровнять положение (5:5). Точку в партии поставил брейк украинки в 12-м гейме - 7:5.

После поражения Ястремской во втором сете (4:6), судьба встречи решалась в третьей партии. Даяна первой ошиблась на своей подаче, позволив сопернице выйти вперед, но вовремя собралась и совершила впечатляющий рывок, выиграв четыре гейма подряд. Итоговый счет матча - 7:5, 4:6, 6:3 в пользу украинки.

Шанс на реванш

Эта победа стала для Ястремской второй над Ли в их очной истории. Теперь во втором круге Даяну ждет принципиальное противостояние против румынки Елены-Габриэлы Русе (WTA 87). Именно этой сопернице украинка уступила в январе на старте Australian Open, поэтому поединок в Линце станет возможностью для реванша.

Кроме того, представительство Украины в основной сетке турнира неожиданно расширилось. Ангелина Калинина, несмотря на поражение в квалификации, попала в список участниц в статусе "лаки-лузерки" (заменив чешку Сару Бейлек). Свой путь в Линце она начнет в среду, 8 апреля, матчем против венгерки Панны Удварди.

Ястремская и турнир в Линце

Даяна Ястремская уже третий год подряд успешно преодолевает стартовый барьер на австрийских кортах. В прошлом сезоне украинка остановилась лишь в шаге от титула, дойдя до финала.

Стоит отметить, что в этом году организаторы изменили условия: турнир сместился в календаре с января на апрель. Изменилось и покрытие - с харда на грунт в зале, что добавляет соревнованиям дополнительной специфики.

Также узнайте, на каких позициях расположились украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA.

Новости
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света