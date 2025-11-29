Старт Кубка мира по биатлону: кто выступит за Украину в эстафетах

Старт без лидера

Откроет программу соревнований женская эстафета. Она начнется - в 14:15 по киевскому времени.

Сборная Украины выступит в таком составе: Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Александра Меркушина.

Отсутствует лидер нашей команды - Юлия Джима, которая пропускает этап в Эстерсунде из-за повреждения.

Выбор тренеров команды можно назвать несколько необычным. Первой на старт выйдет абсолютная дебютантка Кубка мира Валерия Дмитренко, а финальной будет бежать Александра Меркушина.

"Действительно, это неожиданный состав, но, прежде всего, очень хотим попробовать людей в разных ситуациях и на разных этапах. И таких людей, которые впервые появились на этапе Кубка мира, например Валерию Дмитренко - тоже ее попробуем в эстафете", - отметил в комментарии "Суспільне Спорт" главный тренер женской команды Николай Зоц.

Приоритеты мужской сборной

В 17:55 начнется мужская эстафета. Сборная Украины выступит в таком составе: Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный.

Не выйдет на старт опытный Антон Дудченко - он будет готовиться к смешанной эстафете.

Главный тренер мужской сборной Украины Надежда Белова рассказала, когда планируется вывести команду на пик формы.

"Пик формы? Это очень сложно - выводить спортсменов на два пика в течение сезона. Можно, но сложно. Лично я рассматриваю только один - это Олимпийские игры", - приводит слова наставницы портал Украинский биатлон.

Кто из украинцев выступил лучше всего в прошлом сезоне

Биатлонный сезон-2024/25 не был щедрым на награды для Украины. В топ-10 обоих общих зачетов Кубка мира не было ни одного украинского представителя.

В мужском зачете самое высокое место занял лидер команды Дмитрий Пидручный - 19-я строчка (409 пунктов). А среди женщин выше всех финишировала Юлия Джима - 17-я позиция (368 баллов).

Где смотреть трансляции

В Украине в прямом эфире все гонки Кубка мира по биатлону можно смотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" и на канале "Евроспорт".

Кроме того, этапы Кубка мира будут транслироваться на платформе "Киевстар ТВ".