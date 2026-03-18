Стародубцева сокрушила соперницу в финале отбора Майами: с кем украинка сыграет в основе

Триумфальный финал квалификации против Стояны

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продемонстрировала безупречную игру в решающем матче за выход в основную стадию турнира в Майами.

Ее оппоненткой стала представительница США Мэри Стояна (179-й номер рейтинга WTA).

Украинка доминировала на протяжении всей встречи, не оставив сопернице шансов на камбэк. Обе партии завершились с аналогичным результатом - 6:2.

Стародубцева активно использовала брейк-поинты и диктовала условия на корте, что позволило закрыть матч в двух сетах.

Напомним, что на старте отбора Юлия оказалась сильнее австралийки Мэдисон Инглис, вырвав победу в тяжелых волевых розыгрышах.

Украинское представительство на кортах США

Благодаря успеху Стародубцевой, Украина будет иметь солидное представительство на турнире серии WTA 1000. В основной сетке будут соревноваться сразу четыре наши спортсменки:

Элина Свитолина (сеяная);

Марта Костюк (сеяная);

Даяна Ястремская;

Юлия Стародубцева (победительница квалификации).

Свитолина и Костюк, благодаря высокому рейтингу, получили право начать борьбу непосредственно со второго раунда.

Следующая соперница и история выступлений

Для Юлии это уже второе подряд участие в основе Майами. В прошлом году путь украинки остановила экс-первая ракетка мира Наоми Осака.

В целом этот сезон складывается для Стародубцевой успешно: она уже в третий раз пробивается через сито квалификации на крупных турнирах, повторив успехи Окленда и Australian Open.

Уже известно, что в первом круге основной сетки Юлия скрестит ракетки с Евой Лис.

Немецкая теннисистка украинского происхождения ранее побеждала Стародубцеву в Токио в 2025 году, поэтому предстоящая встреча станет шансом для реванша.

Лучшая в этой паре в следующем круге сыграет против испанки Кристины Букши.