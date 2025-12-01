Вслед за Шовковским. Еще один тренер УПЛ теряет должность: кто его заменит

Вслед за действующим чемпионом Украины - киевским "Динамо" главного тренера может сменить и серебряный призер прошлого первенства - "Александрия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportarena .

Неутешительные результаты Нестеренко

Известно, что после домашнего поражения в 14-м туре УПЛ от львовского "Руха" (0:1), главного тренера команды Кирилла Нестеренко вызвал на ковер президент клуба Сергей Кузьменко.

По информации источников, руководство выразило резкое недовольство качеством игры и динамикой результатов команды, которая продолжает терять очки.

Нестеренко возглавил "Александрию" в июне 2025 года, сменив Руслана Ротаня после серебряного сезона клуба. Под его руководством команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений. После 14-ти туров "Александрия" имеет 10 очков и находится на предпоследнем месте в таблице УПЛ. Последний раз "горожане" побеждали еще в сентябре - минимально обыграв "Полтаву" (1:0).

Кто может прийти на замену

Наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера является Владимир Шаран.

Этот специалист - хорошо знакомая фигура для клуба. Он уже тренировал "Александрию" с 2013 по 2021 год, выведя команду на стабильный уровень и заложив основу ее самых успешных сезонов. Сейчас 54-летний наставник работает с "Александрией-2" во Второй лиге.

Интересно, что в конце прошлого сезона Шаран мог возглавить "Черноморец", но отказался по личным причинам.