"Слава Украине!": Роберт Де Ниро заговорил на украинском и тронул новогодним поздравлением

Роберт Де Ниро (кадр из фильма "Амстердам")
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудский актер Роберт Де Ниро обратился к украинцам с новогодним поздравлением накануне праздников. В видеообращении звезда мирового кино пожелал мира, безопасности и благополучия, а также произнес на украинском языке слова поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу Ukraine WOW.

В ролике актер не только обращается к гражданам Украины с искренними пожеланиями, но и демонстрирует солидарность, завершив речь украинским лозунгом.

"Поздравляю! Это Роберт Де Ниро. В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью. Слава Украине!", - сказал актер.

Реакция фанов

  • Легендарний!
  • Дякуємо,Роберт! Вас теж з Новим роком! Миру і здоров'я!
  • Бути справжнім актором - це важка праця! Але бути людиною при цьому - це любов
  • Подяка, легендарна особистість
  • Дякуємо Вам! Слава Україні! Миру нам! Перемоги! Слава нашим Захисникам!
  • Господи, дякую за такий людей на цій планеті

К слову, Роберт Де Ниро не впервые публично выражает поддержку Украине.

Еще в начале полномасштабной войны он открыто говорил о происходящих событиях, призывая мировое сообщество не оставаться в стороне.

В частности, во время выступления перед студентами Кембриджского университета актер прокомментировал вторжение России в Украину и отметил ответственность каждого, кто имеет голос и влияние.

"В мире происходят вещи, и если у вас есть голос и вы видите, что происходит, вы имеете полное право что-то сказать об этом. Вы должны. Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно". Это так просто. Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности - в правде", - сказал знаменитость.

