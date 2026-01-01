"Слава Украине!": Роберт Де Ниро заговорил на украинском и тронул новогодним поздравлением

В ролике актер не только обращается к гражданам Украины с искренними пожеланиями, но и демонстрирует солидарность, завершив речь украинским лозунгом.

"Поздравляю! Это Роберт Де Ниро. В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью. Слава Украине!", - сказал актер.

Реакция фанов

Легендарний!

Дякуємо,Роберт! Вас теж з Новим роком! Миру і здоров'я!

Бути справжнім актором - це важка праця! Але бути людиною при цьому - це любов

Подяка, легендарна особистість

Дякуємо Вам! Слава Україні! Миру нам! Перемоги! Слава нашим Захисникам!

Господи, дякую за такий людей на цій планеті

К слову, Роберт Де Ниро не впервые публично выражает поддержку Украине.

Еще в начале полномасштабной войны он открыто говорил о происходящих событиях, призывая мировое сообщество не оставаться в стороне.

В частности, во время выступления перед студентами Кембриджского университета актер прокомментировал вторжение России в Украину и отметил ответственность каждого, кто имеет голос и влияние.

"В мире происходят вещи, и если у вас есть голос и вы видите, что происходит, вы имеете полное право что-то сказать об этом. Вы должны. Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно". Это так просто. Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности - в правде", - сказал знаменитость.