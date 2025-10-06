Сколько заработает Каннаваро во главе сборной Узбекистана: сумма контракта впечатляет

Что известно о контракте

Соглашение с 52-летним итальянцем краткосрочное: рассчитано до августа 2026 года - то есть до завершения чемпионата мира.

Однако сумма в контракте прописана немаленькая. Официально она не разглашается, но по данным инсайдеров, Каннаваро и его ассистенты (в тренерский штаб вошли еще трое итальянцев) за время работы с узбекской командой вместе получат около 4 миллионов евро.

Интересно, что во время отбора к ЧМ-2026 сборная Узбекистана сменила двух наставников. Сначала ее возглавлял словенец Сречко Катанец, а завершающую часть квалификации довел до успеха местный специалист Тимур Кападзе. Однако управление сборной в финале ЧМ ему не доверили.

Каннаваро после подписания контракта (фото: ufa.uz)

Как Узбекистан попал на ЧМ

Путевку на мундиаль команде принесло второе место в одной из отборочных групп азиатской квалификации. Узбеки финишировали вторыми в секстете А, уступив лишь Ирану.

По итогам отбора команда опередила соперников из ОАЭ, Катара, Кыргызстана и КНДР.

Кто такой Фабио Каннаваро

52-летний уроженец Неаполя. Играл на позиции центрального защитника. Во время карьеры футболиста выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", а также за мадридский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ.

Провел 136 матчей за национальную сборную своей страны, в которых забил 2 гола. Был капитаном команды на ЧМ-2006, где итальянцы стали чемпионами мира. По итогам того же года был признан лучшим футболистом планеты и получил "Золотой мяч".

Завершил активную карьеру в 2011-м, а через два года начал тренерскую деятельность. Работал в Китае (в частности, недолгое время - со сборной страны), на Ближнем Востоке и в Италии.

Последним местом работы Каннаваро было загребское "Динамо", где он продержался 3,5 месяца - с января по апрель 2025 года. Под его руководством команда провела 14 матчей: одержала семь побед, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Дебют легенды во главе сборной Узбекистана запланирован на 13 октября - в этот день новые подопечные итальянца сыграют товарищескую встречу с Уругваем.