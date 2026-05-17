Сколько баллов дали Украине на "Евровидении-2026" и кто поставил нули: полный список

Сколько баллов дали Украине на "Евровидении-2026"

Результаты конкурса формировались традиционно - половину баллов выставляли члены жюри разных стран, а другую определяло зрительское голосование.

В целом Украина собрала 221 балл. Наибольшее количество отдали зрители - 167.

Как жюри оценили выступление Украины:

Великобритания - 7

Франция - 6

Швейцария - 12

Италия - 7

Румыния - 1

Азербайджан - 10

Португалия - 3

Польша - 1

Латвия - 7

Кто не дал ни одного балла:

Дания

Эстония

Германия

Израиль

Бельгия

Албания

Сан-Марино

Швеция

Греция

Австралия

Сербия

Мальта

Болгария

Хорватия

Чехия

Грузия

Австрия

Люксембург

Черногория

Армения

Норвегия

Молдова

Финляндия

Кипр

Победителем "Евровидения-2026" стала Болгария, которая получила 516 баллов в итоге.

Как LELÉKA представила Украину в финале

Артистка вышла на сцену под номером 7 с песней "Ridnym", в которой воспевает связь с корнями, внутреннюю силу и способность возрождаться, несмотря на вызовы в жизни. Она буквально поет: "Виш'ю нову долю".

Эффектности композиции добавил сценический номер, в котором ключевую роль сыграли световые эффекты. На сцене певица появилась не одна, а в компании музыканта Ярослава Джуся, который добавил аутентичности игрой на бандуре.

Образ сыграл не меньшую роль, ведь он перекликался с псевдонимом и фамилией исполнительницы. На сцене она появилась в костюме, который состоял из светлых брюк и корсета с подвижными полосками черного и белого цветов.

Самым эпичным стал момент, когда LELÉKA прямо со сцены конкурса выкрикнула: "Слава Украине!"