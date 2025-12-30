RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Скандал в чемпионате Украины по хоккею: одесский "Шторм" объявил о приостановлении участия

ХК "СШторм" (фото: instagram.com/hc_storm_odesa)
Автор: Екатерина Урсатий

Хоккейный клуб "Шторм" из Одессы объявил о приостановлении участия в чемпионате Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт клуба "Шторм" в соцсети Instagram.

Позиция клуба

О решении сообщила пресс-служба одесского клуба. В заявлении отмечается, что информация, распространенная Федерацией хоккея Украины относительно неявки "Шторма" на матч 28 декабря 2025 года, не соответствует действительности и вводит в заблуждение хоккейное сообщество.

В клубе отметили, что из-за регулярных, по их мнению, нарушений принципов равенства и справедливости соревнований руководство команды выразило недоверие ФХУ и приняло решение приостановить выступления в национальном чемпионате.

Конфликт вокруг матча с "Льдинкой"

Решение было объявлено на следующий день после того, как "Шторм" не вышел на календарный матч чемпионата Украины против "Льдинки".

В ФХУ тогда заявили, что одесская команда не прибыла на игру, из-за чего ей может быть засчитано техническое поражение.

В "Шторме" же отрицали такую формулировку событий, подчеркнув, что официальная позиция Федерации является недостоверной.

Не первый подобный случай в сезоне

Ситуация вокруг неявки команды на матч уже возникала в текущем сезоне.

Ранее "Льдинка" также объявляла о приостановлении участия в чемпионате Украины, объясняя это решениями и действиями Федерации хоккея Украины, которые делали невозможным дальнейшие выступления клуба.

Впоследствии киевская команда возобновила участие в турнире после урегулирования спорных вопросов.

Турнирное положение и справка

После 14 сыгранных матчей "Шторм" занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины, имея 14 очков.

Следующий поединок одесской команды был запланирован на февраль 2026 года против "Одесчины", которая идет третьей и имеет столько же очков.

Хоккейный клуб "Шторм" был основан в 2020 году. Первые сезоны команда выступала на любительском уровне, а дебют в чемпионате Украины состоялся в сезоне 2024/25. В этом же сезоне одесситы стали обладателями Кубка Украины.

Ранее мы рассказали, как Украина в третий раз вырвала победу над Румынией в Европейском кубке наций по хоккею.

Также мы рассказали, как сыграл чемпион Украины в хоккейном Континентальном кубке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хоккей