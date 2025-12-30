Скандал в чемпионате Украины по хоккею: одесский "Шторм" объявил о приостановлении участия

Хоккейный клуб "Шторм" из Одессы объявил о приостановлении участия в чемпионате Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт клуба "Шторм" в соцсети Instagram.
О решении сообщила пресс-служба одесского клуба. В заявлении отмечается, что информация, распространенная Федерацией хоккея Украины относительно неявки "Шторма" на матч 28 декабря 2025 года, не соответствует действительности и вводит в заблуждение хоккейное сообщество.
В клубе отметили, что из-за регулярных, по их мнению, нарушений принципов равенства и справедливости соревнований руководство команды выразило недоверие ФХУ и приняло решение приостановить выступления в национальном чемпионате.
Решение было объявлено на следующий день после того, как "Шторм" не вышел на календарный матч чемпионата Украины против "Льдинки".
В ФХУ тогда заявили, что одесская команда не прибыла на игру, из-за чего ей может быть засчитано техническое поражение.
В "Шторме" же отрицали такую формулировку событий, подчеркнув, что официальная позиция Федерации является недостоверной.
Ситуация вокруг неявки команды на матч уже возникала в текущем сезоне.
Ранее "Льдинка" также объявляла о приостановлении участия в чемпионате Украины, объясняя это решениями и действиями Федерации хоккея Украины, которые делали невозможным дальнейшие выступления клуба.
Впоследствии киевская команда возобновила участие в турнире после урегулирования спорных вопросов.
После 14 сыгранных матчей "Шторм" занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины, имея 14 очков.
Следующий поединок одесской команды был запланирован на февраль 2026 года против "Одесчины", которая идет третьей и имеет столько же очков.
Хоккейный клуб "Шторм" был основан в 2020 году. Первые сезоны команда выступала на любительском уровне, а дебют в чемпионате Украины состоялся в сезоне 2024/25. В этом же сезоне одесситы стали обладателями Кубка Украины.
